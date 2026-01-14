Evelyn Botto contó a qué huele Wanda Nara y su respuesta dejó a todos en shock

Embed

"¿Estás enamorada?", le consultó la rubia mientras Evelyn luchaba con su preparación. Pero no dudó en responder con un escueto: "Sí, full", lo que hizo que Wanda la expusiese al deslizar que creía haberla puesto nerviosa.

"Quizás me pone nerviosa que tengo que entregar un plato en siete minutos", reaccionó rápida de reflejos la participante. Frente a ello, Nara subió la apuesta y fue por más al consultarle si en realidad era su "presencia" lo que la ponía nerviosa.

Fue allí que Evelyn Botto reaccionó tajante y la dejó sin palabras. "Vos tenés una presencia muy fuerte. ¿Te puedo oler?", lanzó la actriz y locutora a lo que Wanda no pudo negarse, a pesar de su sorpresa.

"Ay, me caigo, me caigo", sentenció la morocha al acercarse al cuello de Wanda mientras bromeaba con que se caía de cara a sus lolas. "¿Qué hacés? Te caíste adentro de mi saco", atinó a reaccionar la conductora al tiempo que Evelyn sentenció: "¡Riquísimo!".

"¿A qué huelo? ¿Olor a pechuga de pollo?", bromeó la mayor de las Nara, pero Botto respondió picante al deslizar: "Huele a mujer con varias casas".

Wanda Nara y Evelyn Botto en MasterChef Celebrity

Cómo fue el incómodo cruce de Wanda Nara y Rusherking en MasterChef hablando de sus ex

El lunes 13 de enero marcó el inicio de una instancia decisiva en MasterChef Celebrity (Telefe) con la puesta en marcha del repechaje, una etapa que reavivó la expectativa tanto dentro como fuera de la cocina. Esta fase no solo abre la posibilidad de que algunos participantes eliminados tengan una segunda oportunidad, sino que también introduce nuevos nombres que prometen sacudir la dinámica del certamen. Entre las incorporaciones que más ruido generaron estuvo la de Rusherking, cantante y ex pareja de la China Suárez, quien en la actualidad mantiene una relación con Mauro Icardi.

La presencia del músico no pasó inadvertida para Wanda Nara, conductora del ciclo, quien fiel a su estilo frontal y sin filtros decidió ir al hueso apenas tuvo la oportunidad. En medio del clima distendido del programa, Wanda Nara se acercó al espacio de cocina del artista y lanzó una pregunta tan directa como incómoda, que dejó a todos atentos. “¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?”, disparó sin rodeos, generando risas nerviosas y miradas cómplices en el estudio.

Lejos de esquivar el tema, Rusherking respondió con cautela y marcó distancia del revuelo mediático que rodea a la pareja. “La verdad que para mí, yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás, vos después tenés otras cosas ahí”, explicó, intentando cerrar el asunto con diplomacia y sin entrar en polémicas innecesarias.

Sin embargo, Wanda no dio el tema por terminado y redobló la apuesta con un comentario inesperado que sorprendió incluso al propio participante. Recordando una mudanza pendiente tras su separación, la empresaria lanzó una propuesta tan insólita como tentadora: “¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?”. La reacción del cantante fue inmediata, aunque con un dejo de duda. “Te acompaño si querés, te segundeo”, respondió entre risas, sin ocultar su sorpresa.

Entusiasmada, la conductora se despachó con una catarata de confesiones que mezclaron humor y complicidad. “Me encanta, sos re buen amigo… No sabés las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno, si entrás a la competencia vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de que hablar, tenemos un viaje pendiente”, expresó, dejando abierta la puerta a futuras charlas.

Ya frente a cámara, Rusherking puso paños fríos y se mostró más enfocado en el presente del certamen. “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos, estoy para quedarme en MasterChef un rato”, confesó, dejando en claro que, al menos por ahora, su prioridad es seguir en la competencia y dar pelea en la cocina más famosa del país.