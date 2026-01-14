La inesperada reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por Ricardo Darín: "Un..."

Inmediatamente el joven le consultó al conductor si lo conoce a su colega y el chileno precisó con una sonrisa: “¿A Ricardo? Sí, un crack”. Y luego ante el resto de las consultas que iba recibiendo para que ayude a las respuestas, el conductor aclaró de manera general: “No te puedo ayudar. no te puedo decir”.

El participante le preguntó varias veces qué edad tiene Ricardo Darín pero no tuvo respuesta del conductor y el ciclo de entretenimientos que regresó al aire el lunes 5 de enero siguió su normal curso.

Cabe recordar que en lo artístico Benjamín Vicuña y Ricardo Darín no compartieron trabajo juntos ni en teatro, cine y televisión pero el chileno dejó en claro el buen concepto que tiene del destacado actor argentino que tuvo un gran 2025 como protagonista de la exitosa serie El Eternauta, ficción ganadora del Oro en los Martín Fierro de Cine y Series.

Por qué Florencia Bas se enojó fuerte con Ricardo Darín

Ricardo Darín reconoció el motivo por el que su esposa Florencia Bas se enojó bastante con él hace poco tiempo. Esto tiene que ver con algo muy importante que le contó primero el Chino Darín a su padre y que le pidió la más absoluta reserva, algo que el famoso actor hizo caso, y que tiene que ver con la noticia del embarazo de Úrsula Corberó.

“Por una cuestión de prudencia, él decidió no hacerlo extensivo. Me lo contó porque estaba en un momento complicado y me pidió que charláramos para solucionar el tema logístico. De paso me dijo: ‘Preferiría que no dijeras nada hasta tanto esto no esté confirmado, después de los tres meses’. Y eso hice”, se sinceró Ricardo Darín en una entrevista con El País de Uruguay.

Esa especial pedido del Chino Darín trajo sus consecuencias puertas adentro de la casa de Ricardo. Ante esto, el actor reconoció entre risas lo que ocurrió con su mujer Florencia Bas cuando se enteró que él sabía de la feliz novedad desde antes.

“Por supuesto que me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa. Mi mujer me dijo, ‘¿cómo no me contaste?’. Pero él me pidió por favor, ¿qué voy a hacer?", explicó el artista con humor sobre esa charla con su mujer.