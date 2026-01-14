De Benjamín Vicuña a La Joaqui: la reacción de los famosos al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

reacción famosos 1 lali y pedro

Cuál fue la fuerte contradicción de Lali Espósito sobre su casamiento con Pedro Rosemblat

¡Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan! La noticia irrumpió con fuerza en el inicio de 2026 y generó sorpresa tanto en el mundo de la música como en el del espectáculo. El anuncio llamó la atención porque, meses atrás, la propia artista había sido categórica al afirmar que el matrimonio no estaba en sus planes y que no veía ninguna chance de dar ese paso.

Con el correr del tiempo, todo parece haber cambiado. La pareja se consolidó, se acompañaron mutuamente en sus proyectos profesionales y mostraron una complicidad cada vez más evidente. Ese crecimiento habría sido determinante para que Lali reconsiderara su postura inicial.

El tema salió a la luz en LAM (América TV), cuando Pepe Ochoa lanzó: "Hay rumores de casamiento". Frente a esa frase, la cantante reaccionó divertida: "Ay, estás loca vos".

Acto seguido, fue tajante al descartar cualquier boda: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”.

Por último, dejó en claro cuál es su postura actual: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.