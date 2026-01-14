De Benjamín Vicuña a La Joaqui: la reacción de los famosos al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento en Instagram y las redes se llenaron de felicitaciones de colegas y amigos.
La tarde del miércoles se sacudió con una noticia bomba: Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron que se casan. La cantante eligió Instagram para mostrar la foto del anillo de compromiso y varias postales románticas con su pareja. En cuestión de minutos, el anuncio se volvió viral y todos quisieron sumarse a la celebración virtual.
Una de las primeras en reaccionar fue su inseparable amiga Candela Vetrano, quien tiró la frase que todos esperaban: "Qué fiestón se viene". Y como si fuera poco, Luck Ra se prendió con humor y ofreció sus servicios: “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”.
El aluvión de felicitaciones siguió con nombres de peso: Benjamín Vicuña y La Joaqui también dijeron presente en los comentarios. Y Pepe Ochoa, fiel a su estilo, escribió: “Lala, amo, boda en River”.
La lista de celebridades que se sumaron al festejo fue extensa: Gianinna Maradona, Celeste Cid, Ofelia Fernández y la banda Conociendo Rusia se encargaron de darle aún más brillo al anuncio.
Cuál fue la fuerte contradicción de Lali Espósito sobre su casamiento con Pedro Rosemblat
¡Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan! La noticia irrumpió con fuerza en el inicio de 2026 y generó sorpresa tanto en el mundo de la música como en el del espectáculo. El anuncio llamó la atención porque, meses atrás, la propia artista había sido categórica al afirmar que el matrimonio no estaba en sus planes y que no veía ninguna chance de dar ese paso.
Con el correr del tiempo, todo parece haber cambiado. La pareja se consolidó, se acompañaron mutuamente en sus proyectos profesionales y mostraron una complicidad cada vez más evidente. Ese crecimiento habría sido determinante para que Lali reconsiderara su postura inicial.
El tema salió a la luz en LAM (América TV), cuando Pepe Ochoa lanzó: "Hay rumores de casamiento". Frente a esa frase, la cantante reaccionó divertida: "Ay, estás loca vos".
Acto seguido, fue tajante al descartar cualquier boda: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”.
Por último, dejó en claro cuál es su postura actual: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.