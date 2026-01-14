Susto y preocupación: Alberto Cormillot sufrió un choque a los 87 años

Asimismo, el médico contó que debe usar esa prótesis en todo momento, incluso para dormir. “Es mullidito. Hay dos tipos de cosas, están los duros, esos que ves en la ambulancia cuando te llevan, hay un accidente, y estos son como una espuma de goma fuerte. Entonces lo que hace es limitar el dolor. Duermo con el puesto. Sí, sí, sí, duermo con el puesto y me siento cómodo”, confió entrevistado en Mitre Live.

A pesar del mal momento, Alberto Cormillot eligió poner el foco en lo favorable y remarcó que el cuello ortopédico le permite aliviar las molestias y seguir adelante con su día a día. Si bien deberá usarlo por al menos dos meses más, el médico se mostró tranquilo y valoró que el episodio no haya derivado en un cuadro de mayor gravedad.

Alberto Cormillot - cuello ortopédico

Quién es y cuál es la trayectoria profesional de Alberto Cormillot

Alberto Cormillot es uno de los médicos más reconocidos de la Argentina, con una extensa trayectoria vinculada a la nutrición, el tratamiento de la obesidad y la divulgación de hábitos saludables. Nació el 31 de agosto de 1938 en la ciudad de Buenos Aires y se graduó como médico en la Universidad de Buenos Aires en 1961. Desde entonces, su carrera estuvo marcada por un fuerte compromiso con la educación para la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas.

A lo largo de los años, Cormillot se consolidó como una referencia en el abordaje integral de la obesidad. Fundó instituciones clave como la Clínica de Nutrición y Salud, Dieta Club y la Fundación ALCO, organizaciones que cuentan con presencia en la Argentina y en otros países. Además, dirige el Instituto Argentino de Alimentos y Nutrición (IAAN) y la carrera de Instructor en Salud, Alimentación y Actividad Física, así como la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Isalud, donde también se desempeña como profesor.

Su aporte al campo académico es amplio. Publicó más de 50 libros vinculados a la salud y la nutrición, entre los que se destacan Adiós a los kilos de más y La alimentación inteligente para vivir 100 años, publicado en 2022. También presentó cerca de 100 trabajos científicos en congresos internacionales y participó en más de 500 encuentros de la especialidad. En el plano docente, dictó clases en distintas universidades, entre ellas la Fundación Favaloro y la Universidad de Yale.

Alberto Cormillot (1)

La presencia de Alberto Cormillot en los medios de comunicación fue clave para acercar la información médica al público masivo. Desde 1964 participó en programas de televisión como columnista, invitado y conductor, con especial foco en la salud y la nutrición. Condujo ciclos propios como Vivir Mejor, un programa de larga duración dedicado al bienestar integral, del cual también dirigía la revista homónima.

Uno de los hitos más importantes de su carrera televisiva fue Cuestión de Peso, emitido por El Trece entre 2006 y 2014. Allí se desempeñó como director médico y panelista principal, y el programa tuvo un fuerte impacto social al impulsar la ley que reconoce a la obesidad como una enfermedad. Además, apareció regularmente en noticieros y magazines como La noticia, Vivir hoy, Utilísima, Siempre listos, Va por vos, Fulanas, América noticias, Essencial y el matutino de C5N en 2009. En 2014, co-condujo Nosotros al mediodía junto a Fabián Doman.

En el ámbito público, también ocupó cargos políticos, como ministro de Acción Social en la provincia de Buenos Aires y secretario de Calidad de Vida en la Ciudad de Buenos Aires. En 2025, su trayectoria fue reconocida con la distinción como Personalidad Destacada en Salud, un cierre simbólico para una carrera dedicada a promover una vida más saludable.