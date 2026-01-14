¡Se acabó el misterio! Yanina Latorre reveló quién es el más falso de MasterChef Celebrity

IG Yanina Latorre - el más falso de MasterChef Celebrity

Así, respondiendo preguntas de sus seguidores sobre su experiencia en MasterChef Celebrity por medio de la ya famosa cajita de preguntas, Yanina cumplió su promesa de contar todos los secretos del programa. De este manera, ante la consulta de quién es "el más falso", Latorre no dudó en sentenciar: "El turco", así como también afirmó que es el más competitivo de todos los participantes.

Lo cierto es que a lo largo de su participación, el Turco cruzó en varias oportunidades a Yanina Latorre. Incluso Wanda Nara llegó a blanquear al aire que el exfutbolista había intentado juntar firmas para impedir la llegada de la exangelita para reemplazar a su amigo, Maxi López. No obstante, en el último programa de la conductora bajaron los decibeles en su enfrentamiento.

Por otro lado, Yanina también confió que Ian Lucas, Evangelina Anderson y Chino Leunis fueron los participantes con los que mejor se llevó durante las grabaciones. Así como también confió haber tenido buena onda en general con todo, salvo con Marixa Balli, si bien no la hizo responsable. "Le llenaron la cabeza supongo que para generar esto. Alguien le dijo que yo no quería ir cuando a ella le tocara conducir LAM y es mentira", sentenció.

Yanina Latorre en el balcón de MasterChef Celebrity

Cómo fue uno de los cruces de el Turco Husaín con Yanina Latorre durante su participación en MasterChef Celebrity

La más reciente gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo atravesada por mucho más que preparaciones exigentes y relojes corriendo en contra. Entre hornallas, mesadas y miradas tensas, se coló un cruce inesperado que elevó la temperatura en el estudio y dejó expuesta una interna que promete seguir escalando. El protagonista fue el Turco Husaín, quien no dudó en manifestar su fastidio y apuntó directamente contra Yanina Latorre, a quien responsabilizó por haberlo sacado de eje en plena competencia.

El conflicto se gestó desde el inicio del programa, cuando los participantes hicieron su ingreso a las cocinas. En una conversación distendida con Wanda Nara, el concursante explicó los motivos por los cuales su desempeño durante la noche de beneficios no había sido el esperado y fue contundente al marcar a la panelista como una de las causas. “Me la pusieron a propósito, la desconcentración me jugó una mala pasada”, disparó sin rodeos, dejando en claro que la situación todavía le generaba bronca.

Lejos de alimentar el conflicto, la conductora intentó poner paños fríos y le recordó que Yanina volvería a ocupar su lugar en el balcón durante la gala. Sin embargo, el Turco no esquivó el tema y fue por más con una frase que sonó casi como una declaración de principios: “Tengo un argumento para… a mí de jugador me enseñaron a estudiar al rival, donde abre la boca, salgo al cruce”.

Con el correr de la competencia, Yanina comenzó a interactuar con los participantes, fiel a su estilo punzante y frontal. En ese ida y vuelta, no dudó en incomodar al Turco con una pregunta personal. Al consultarle con quién estaría del elenco si no estuviera en pareja, él respondió con ironía: “Con vos”. La ocurrencia generó risas en el estudio, aunque también dejó flotando una tensión que ya venía acumulándose desde el arranque.

Embed

El punto más delicado de la noche llegó casi sobre el final de la prueba, cuando la torta de Husaín empezó a desarmarse y puso en jaque su continuidad. Visiblemente molesto y frustrado, recibió asistencia de algunos compañeros e incluso de Damián Betular, quien le sugirió reforzar la estructura para evitar un derrumbe total.

Al momento de presentar su plato ante el jurado, el participante no disimuló su enojo ni la sensación de haber disputado un “partido paralelo” durante toda la gala. “Voy a la guerra… un mano a mano tuve con esta tora que ni te cuento”, lanzó, volviendo a señalar las distracciones provenientes del balcón como un factor determinante.

Incluso fue más explícito al explicar qué lo había sacado de foco: “Me distrajeron con preguntas raras”, comentó, apuntando otra vez contra Yanina como una de las responsables de su floja performance.

El episodio le sumó picante a una competencia que ya venía cargada de tensión y dejó en evidencia que la interna está lejos de resolverse. Todo parece indicar que el cruce entre el Turco Husaín y Yanina Latorre recién comienza y promete seguir dando que hablar en las próximas galas del reality.