Gladys La Bomba Tucumana, también con ataques de pánico y tratamiento psiquiátrico: "La estoy pasando mal" 

"Me dan ataques de pánico en los que pienso que muero, que pierdo la razón. Ahí digo 'estoy sola, no llegó al teléfono. ¿cómo hago?'. Te empezás a sentir mal, te empieza a dolor el estómago, te ponés fría, pálida, no te sale la voz para expresarte. Se te pasan millones de cosas por la cabeza. Es una sensación de muerte", agregó La Bomba Tucumana en una suerte de catarsis.

Asimismo, Gladys se sinceró sobre su salud física y mental. "Yo estoy en tratamiento hace 3 meses, de vuelta, porque no es la primera vez que hago un tratamiento, que dura 8 meses, con medicamento, con pastillas… Esta debe ser la quinta vez que me pasa", admitió sorpresivamente.

"Yo estoy sana, pero empiezo a pensar cosas feas, como que me voy a morir, que voy a perder la razón. Esto es lo más recurrente: pensás que vas a perder la memoria y vas caer muerto", completó sobre la cantante sobre los recurrentes episodios panicosos de los que nunca había hablada hasta ahora.

Karina La Princesita habló de la enfermedad que padece y contó cómo se está tratando

En enero, pocos días antes de cumplir 37 años, Karina La Princesita reveló que sufre de ataques de pánico y depresión. "Es algo que no se le deseo a nadie", contó en un posteo en su Instagram.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la intérprete de "Con la misma moneda" contó por qué decidió compartir su historia con sus seguidores: "El día de mi cumpleaños empecé a hablar del tema porque sentí que ya me estaba ocupando y necesitaba decirlo”.

Karina mencionó que su caso logró despertar el interés de muchas personas que también sufren de depresión. "También para que comprendan y entiendan mis cambios de ánimo, por qué a veces sí, por qué a veces no. Y bueno... a partir de ahí se generó un interés general más que nada porque hay mucha gente que lo vive pero no es común escucharlo de gente conocida. No puedo decir que estoy re bien, que estoy recuperada porque es un tema que hay que ocuparse”, siguió.

La artista explicó que pudo tratarse gracias a la ayuda de profesionales de la salud. "Estoy con psicólogo, psiquiatra y chaleco de fuerza. Estoy llena de pastillas hasta que me ponga bien”, añadió, con un toque de humor.

“Estoy controlada por eso, porque tengo ataques de ansiedad, de pánico, también nosotros tenemos una vida muy acelerada. De repente estamos cinco días encerrados en un hotel, de repente venís, descansás poco, hacés una gira”, continuó.

Karina remarcó que, en ocasiones, todas las responsabilidades que tiene la abruman. "Lo mío es algo más emocional, que no tiene tanto que ver con el laburo. Se mezcla el laburo, lo personal, ser madre, no es lo mismo ser padre y buscar a la nena dos veces por semana que estar toda la semana con ella, hay palos para todos acá. Llevarla al colegio, una niña adolescente, no descuidar. No digo que no se ocupen, pero están dos días a la semana, a veces, cuando se acuerdan, y el resto de los días estamos nosotras, al menos ese es mi caso”, aseguró.

Por último, la estrella de la cumbia comentó que ya no oculta cuando siente que esta por colapsar y necesita desconectarse. "Si bien lo disfruto y me hace muy bien de repente la verdad es que me estreso bastante, me hincho las pelotas y me quiero ir a la mie... y no banco más a nadie”, sentenció.