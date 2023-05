Karina La Princesita le respondió a Alejandro Sanz tras el preocupante mensaje que dejó en las redes: "Hace que uno sienta que no es raro"

Al tiempo que confió sobre cómo afrontará sus compromisos musicales: "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil". Y cerró confiando: "Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Sin duda, la publicación causó mucha preocupación en pocos minutos. Y entre los mensajes de apoyo y aliento, se destacó el de Karina La Princesita, quien movilizada ante las palabras del intérprete de No es lo mismo, no dudó en responderle solidarizándose con su colega.

“Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará”, le escribió Karina de manera empática a Sanz, quien días atrás volvió a sufrir un ataque de ansiedad antes de subir al escenario.

El video con el fuerte relato de Karina La Princesita y el mal momento que pasa: "Sentía que me iba a morir"

Tras la furia luego de vivir un momento incómodo en un show, Karina La Princesita compartió sus sensaciones después de lo que fue su show en Sáenz Peña, Chaco, y explicó lo mal que la pasó en cuanto a su salud.

"No estás solo/a. Es parte del proceso. Te mando un abrazo", fue la historia que compartió en Instagram la cantante tropical. Y además contó en un video lo mal que se sentía previo al recital.

"Antes de salir me agarraron muchos ataques de ansiedad, me puse muy mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir, es horrible", reveló con sinceridad y a corazón abierto.

Y remarcó: "Me considero muy inteligente y que puedo controlar un montón de cosas pero la mente me está jugando una mala pasada". "Me estoy ocupando y es parte del proceso. Me subo al escenario y la música me hace bien. Yo no sé, no la estoy pasando bien", aseguró Karina La Princesita.

Y cerró concientizando: "Lo comparto más que nada para aquellos que les pasan estas cosas no se sientan raros, los entiendo y hay que ocuparse, nada más".