Gloria Carrá contó el inédito motivo por el que cambió su apellido y qué famoso actor influyó en la decisión

"Yo le debo mi apellido a Darío Vitori, porque mi apellido verdadero es Currá, pero en ese momento había guías telefónicas y no hay mucha gente que tenga ese apellido, que era italiano y había cuatro. Cuando yo hacía Señorita Maestra, buscaban en la guía y llamaban a todos a las dos, tres de la mañana: '¿Está Meche?' lo que resultaba molesto”, explicó la actriz.

Ante los llamados que recibía de los fans en su casa que no dejaban tranquila a la familia, su madre pensó por aquel momento en cambiar el número de teléfono de la casa, pero un consejo del actor Darío Vittori lo cambió todo.

"Mi mamá un día dijo 'voy a tener que cambiar el número de teléfono'. Estábamos en un ensayo con Darío Vittori y él dijo: 'No, no cambies el número de teléfono, cambiate el apellido'. Yo era chiquita. Y me dijo: 'cambia una letra nada más, ponete Carrá', y dije bueno”, reconoció.

Y cerró sobre la conexión de su apellido con su historia de vida: "En Instagram dice Currá porque es mi apellido y significa trabajo y yo trabajo desde los 8, así que creo que me representa".

Embed

La contundente opinión de Gloria Carrá sobre Marcos Giles, el nuevo novio de Ángela Torres

Gloria Carrá se refirió al reciente romance de Ángela Torres y Marcos Giles, relación que se concretó sorpresivamente durante las transmisiones de Luzu TV y tras el shippeo que se había instalado desde las redes.

En un móvil para Puro Show (El Trece) desde Mar del Plata, la actriz de Sex, la obra no esquivó el tema del nuevo novio de su hija ante la consulta de uno de los conductores del programa.

“¿Qué te parece Marcos Giles? ¿Qué te parece para Ángela? ¿Lo conociste?”, fue entonces la consulta directa de Pampito a Gloria Carrá. Y lejos de esquivar el tema, la actriz fue contundente al dar su opinión del romance.

“¡Me encanta! Sí, lo conocí. Estuvimos tomando mate juntos cuando Ángela teloneó a Shakira, y lo vi en otra oportunidad también”, confió la protagonista de Sex con una sonrisa, aprobando el vínculo.

Y si bien no hizo ninguna mención directa al cantante, muchos televidentes entendieron una de las frases de Gloria Carrá como un sutil dardo dirigido al ex de su hija, Rusherking.

“Me parece muy amoroso y un chico de barrio, eso me gusta mucho. Está aprobadísimo”, sentenció concreta la actriz.