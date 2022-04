Graciela Alfano apuntó fuerte contra Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: "No son buenos conductores, son..."

Además, reveló que sentía que incomodaba a Pallares con sus comentarios. “Entiendo que yo soy una mina que hablo de sexo, que hablo de mis relaciones, que hablo de lo que se me de la gana. Tengo una postura. Y cuando digo: ‘Se pone mal, debe ser por esto, no le gusta que hablen de sexo. Voy a bajar un poco los decibeles, me voy a hacer un poco la tontita, la minita sumisa’", explicó.

Y, agregó: "Pero después me doy cuenta que pasa todo el tiempo. A este flaco cada vez que alguien dice ‘bombacha’ o ‘calzoncillo’, le pone muy mal, se incomoda, hace caras. Evidentemente, cada vez que hablo, lo pongo mal”.

“Con los temas que tienen que ver con lo sexual se ponía mal”, remarcó. Sin embargo, ella dijo tomárselo muy relajada: “Esto no lo estoy cuestionando. Vos te ponés mal de esto, yo te dejo en paz, hasta luego, bye bye Brasil...”, dijo. Y decidió irse del programa porque “realmente no aporto nada y al conductor lo pongo de mal humor”.

Graciela contó que se dio cuenta de la incomodidad de Pallares tras ver un informe de Bendita (El Nueve). “Beto Casella hizo un compilado de las cosas que él contaba y de las caras de Pallares y era un sufrimiento tremendo. Yo decía: ‘Pibe, estás sufriendo, yo no vengo para que sufras. Yo no necesito nada de este programa. Estoy para divertirme, para aportar. Que estoy haciendo si sufro, si sufre el otro como un marrano, me voy’”, contó.

Por otra lado, reveló que había cierto destrato por parte de la dupla de conductores. “Ellos no me saludaban al llegar ellos. No había contacto ocular. Dentro del programa cuando vos querés que los panelistas hablen, hay contacto ocular. Y si en todo el programa no te miran, no sabés qué pasa y cuando hablas es un martirio... Soy una pesadilla para el conductor”, dijo.

“¿Muchas veces me dicen es ético o no es ético decirlo al aire? Y yo digo: ¿Por qué voy a tener miramientos de cómo se siente una persona en el aire cuando a ese mismo ser le importó un pito como me sentía yo durante un mes y medio?”, dijo Alfano.

Lejos de terminar ahí, Alfano hizo un análisis filoso sobre el rol de Pallares y Lussich al frente de Socios. “Yo tengo la sensación de que todavía son panelistas, que cuando le dan la cámara, hablando todo y que realmente no saben conducir un panel”.

La palabra de Rodrigo Lussich tras la renuncia de Graciela Alfano

Graciela Alfano anunció de manera imprevista que renuncia a Socios del espectáculo, lo que sorprendió a todo el mundo. La diva eligió el programa de Carmen Barbieri para anunciar su decisión y, luego, cuando llegó al programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, tuvo que dar explicaciones.

Fue Rodrigo Lussich quien la miró y le pidió que explique su decisión. A lo que Alfano lanzó: "Estamos preparando una obra de teatro con Carmen, así que se lo fui a informar porque además voy a ser parte de la producción. Siempre digo que hay que sacarse las cosas para afuera, hay que blanquear, soy una persona espontánea".

Y agregó: "Hay momentos que hay que tomar decisiones. Viste, Adri, que cuando empezamos yo te lo dije muy claramente: ´che, ¿yo a vos te gusto?´. Porque no se trata de él o de mí, se trata de que el agua y el aceite no andan. Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos, pero te digo la verdad, Adrián, cada vez que yo abro la boca vos sufrís".

Horas más tardes, Rodrigo Lussich rompió el silencio en LAM (América) y confesó: "Aparentemente no está cómoda y nosotros nos enteramos así medio de sopetón porque estaba en el programa de Carmen, ella había hablado con el canal, pero nosotros no lo sabíamos. No es lo que uno prefiere que pase al aire pero tampoco me parece el fin del mundo".

"Nunca hubo una intención de molestarla, maltratarla, incomodarla mucho menos. Sabemos lo que es laburar bajo maltrato y acá no fue así. La verdad que yo no sabía que no estaba cómoda. Es Graciela Alfano chicos, tiene una fuerza para todo lo que hace. Tiene un oficio de la puta madre. No se va a ir inadvertida. Si se quiere ir haciendo ruido lo puede hacer", agregó.

Y cerró: "Ella misma cuando inició el programa y me dijo 'yo quiero ser una más de las chicas' quería ser parte del juego. Si venís a un programa a jugar un juego sino no venías. Tendrá sus motivos y habrá que escucharla. No me parece que hubo ningún maltrato. Hay que ser cuidadoso con las palabras".