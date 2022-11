Gran Hermano 2022: el tremendo descargo de Alfa contra Juan

“Para los que me conocen, los que me quieren y los que me están conociendo. Si llego a ir a placa o si llega a estar alguien en placa, la única persona que quiero que se vaya de acá adentro es Juan”, comenzó diciendo.

“¿Por qué? Porque es falso, fabulador. Un tipo que está permanentemente viendo cómo sacar ventaja. Es ventajero, hipócrita, mentiroso”, siguió, furioso.

Alfa mencionó qué actitudes no le gustaron de Juan. "Un tipo que pensó la primera semana que sacaba a todos. Que me dijo a mí ‘te queda una semanita’, que le dijo a Marcos ‘el domingo te vas’", recordó.

"Como dijo con su amigo ‘los vamos a sacar de a uno por la puerta’. ¡Puede ser tan hipócrita!”, sentenció, indignado.

Gran Hermano 2022: cambian las reglas y rompen el aislamiento

Una gran sorpresa se viene en Gran Hermano 2022, según anunció este miércoles Ángel de Brito en LAM. "El martes 22 se rompe el aislamiento", anticipó el periodista.

"Los participantes van a realizar una serie de juegos. Solo los ganadores de esos juegos van a romper el aislamiento y van a poder ver el partido de la Selección", detalló la figura de América TV.

El 22 de noviembre, Argentina se enfrentará a Arabia Saudita por la Fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

"Los ganadores va a tener información del exterior, que no van a poder compartir con los demás", señaló Ángel.

A medida que avance la Selección, Gran Hermano armará nuevos desafíos para que puedan ganarse la posibilidad de ver los partidos.