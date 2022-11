Gran Hermano 2022: la jugada de Julieta que busca romper una alianza dentro de la casa

Embed

En las últimas horas, Julieta Poggio tuvo una charla con Marcos en la habitación para intentar hacerle "entender" que no le conviene estar cerca de Agustín. "Acá no te conviene ser tan bueno con él", le recomienda al salteño.

"Hay cosas que no me gustan, pero es buena persona", le explica Marcos a "Tini".

"Agustín le llena la cabeza a todos... es increíble lo que hace", insiste la joven, pese a que no logra persuadir a Marcos.

Mora de Gran Hermano 2022 se defendió tras los ataques: "Estoy acostumbrada"

En la noche del domingo, Mora Jabornisky se convirtió en el tercer participante eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 tras definir la última instancia de placa con Juan Reverdito.

El martes, la joven estuvo en LAM (América TV), y se refirió a las duras críticas que recibió por su apariencia o su libertad sexual. El comentario más fuerte vino de parte de Nancy Pazos, que lanzó: "No sabés si es hombre o mujer en su aspecto, y eso molesta".

"Me parece mal que digan eso, pero estoy acostumbrada a que me confundan con un varón o que me digan que soy lesbiana. No me parece un insulto que me digan que soy lesbiana. Me gusta mi imagen y cómo soy", sostuvo.

Mora remarcó que en el reality también algunas personas quería saber sobre su sexualidad. "Al principio, en la casa, muchos tenían dudas y me decían: '¿novio o novia?'. Solo eso. 2", recordó.

Por último, la ex GH comentó que, desde hace años, aprendió a manejar la mirada ajena. "Por mi look, me pasa todo el tiempo que me estén señalando o prejuzgando. Entiendo que hay gente que no está deconstruida", cerró.