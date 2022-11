Gran Hermano 2022: tras la eliminación de Juan, La Tora discutió e insultó a Alfa, ¿y hasta le hizo la espontánea?

La Tora ya había increpado a Alfa cuando Daniela fue salvada y quedaron enfrentados el jugador de 60 años y Juan. El taxista habló de bullying y acoso, apuntando hacia su compañero, Alfa se defendió y Tora se metió.

Cuando Juan se fue de la casa de Gran Hermano, La Tora se enfureció y fue a buscar a Alfa y a increparlo con gritos e insultos. "¿De qué broma estás hablando?", lo apuró. Mientras Alfa intentaba esquivar la pelea, La Tora disparó: "Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya".

Embed

La Tora contra Alfa: "Es un forro"

"Yo hablé con Coti y ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí", se defendió Alfa, lo que generó el estallido de su compañera, quien le lanzó a los gritos: "¡Como sociedad! ¡Como sociedad! ¡Que te pongas un desodorante en la pija no es una broma!", le retrucó la participante, que a la vez le gritó "hijo de put..." y "forro" mientras se dirigió al confesionario tal vez para hacerle la espontánea a Alfa. "Yo no me puse un desodorante", insistió él. Pero la producción no accedió a su llamado sino hasta una hora después.

Previamente, La Tora entró al cuarto que comparte con las chicas insultando a Alfa y llorando desconsolada. "¡Ay, Dios! ¡Hijo de mil put...!". Todo esto mientras Coti pedía que se terminara la discusión.