Gran Hermano 2022: Maxi reveló los motivos por los que se separó de Juliana con una tremenda frase

Y ahora, gracias a la conversación se supo que él fue quien le puso punto final al noviazgo. Algo que parecía evidente, ya que tras ese paso, a Juli se la vio algo triste, como desilusionada. Incluso, en varios pasajes la mostraron tirada en su cama, llorando, abrazando la foto de su hermano fallecido.

En un momento, su interlocutor quiso saber qué había pasado, y le respondió: “Tiene cosas que ya he vivido y no tengo ganas de repetirlas. Parece que estoy viendo el inicio de mi relación más tóxica”, comenzó con su explicación sobre el motivo principal que lo llevó a romper con el romance.

Lejos de terminar ahí, siguió y le dijo que fue por ella, por su manera de ser: “Sobre todo, porque es muy sensible. Un día se va a sentir medio bajón y otro todo bien. Quiero que tengamos una linda relación porque la quiero un montón”, señaló.

Gran Hermano 2022: el desconsolado llanto de Juliana tras romper con Maxi

Después de que se confirmara en las últimas horas la ruptura sentimental de Juliana Díaz y Maximiliano Guidici en la casa de Gran Hermano 2022, al viralizarse en las redes un momento de una de pruebas semanales donde hablan del tema, la cordobesa luego se quebró al procesar la situación.

Lo cierto es que quienes formaron la primera parejita del reality un mes atrás, a sólo unas horas de haber ingresado a la casa más famosa del país, y hasta fueron los pioneros de esta edición en tener sexo, venían teniendo varias crisis que decantó en la decisión de que cada uno siga jugando por su lado.

La audiencia supo de la ruptura durante las transmisiones diarias en vivo, mientras los chicos pedaleaban arriba de un bote cumpliendo el desafío semanal, y Juliana le dijo a Maxi: "¿Le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?", a lo que el cordobés le respondió: "No, no hablé con nadie".

En tanto, una vez terminada la prueba las cámaras captaron a Juliana Díaz llorando luego de pasar, presumiblemente, por la ducha, dado el turbante de toalla en el pelo, tomando consciencia de que el quiebre parece definitivo. Al mismo tiempo, esta situación no fue registrada por sus compañeras, ya que optaron por mantener el secreto para el resto de los participantes, seguramente por una cuestión de estrategia.