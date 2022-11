Gran Hermano 2022: La peor noticia sobre Thiago y Daniela después de su primera noche íntima

Luego manifestó: “Me pudre pero no me dan ganas de decirle nada porque no quiero que después se ponga mal o que me diga que yo solo tengo calentura”.

En una conversación con Marcos, Thiago contó cómo fue el momento en que Daniela decidió terminar su relación tras pasar una noche juntos.

“Quiere que esté todo el día atrás de ella, la verdad es que me da por los huev... yo no soy así. Ella me preguntó si era amoroso y le dije que no tanto”, señaló el participante sobre Daniela.

Por último, reveló: “Le dije que quería estar un toque solo. Yo le empecé a decir las cosas que me molestaban y ella me dijo ‘bueno, es mejor que termine acá antes de que me enganche más’”.

Embed

Thiago y Daniela tuvieron su primera noche de sexo frente a todos

El martes cuando Daniela Celis y Thiago Medina se dieron su primer beso en el vivo de Gran Hermano 2022, luego de que él ganase la prueba de líder de la semana y ella cumpliese su promesa de besarlo si ganaba la inmunidad.

Desde ese momento, la relación entre la chica de Moreno con uno de los teen de la casa fue increscendo. Así, tras dos días a puro beso y mates en el sauna, entre otros mimos, los chicos tuvieron finalmente su primera noche de sexo.

después de una charla íntima donde la morocha reconoció: "Estamos los dos re calientes, eso está pasando", frente a una pregunta de Thiago, la nueva parejita del reality enfiló directo para el dormitorio masculino.

Con el resto de los chicos durmiendo dieron el consentimiento a una de las cámaras, y tras zambullirse debajo de las sábanas dieron rienda suelta a su primera noche de sexo.