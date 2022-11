Gran Hermano 2022: las hermanas de Thiago señalaron a Daniela e hicieron una grave acusación

"Vamos a comenzar con la historia de Daniela y Thiago, ¿creen esta historia o no? Las hermanas de Thiago se agarran la cabeza. Que viva el amor", dijo Santiago del Moro al presentar el clip de la parejita.

El conductor aprovechó que estaba la familia de Thiago y le preguntó a su hermana melliza, Brisa, que pensaba al respecto: "Le gusta, pero bueno, no sé. Creo que lo usa, lo está usando", dijo la joven.

Embed

Gran Hermano 2022: se filtraron fotos de Daniela antes de los retoques estéticos

Daniela Celis es una de las participantes que más le da importancia a su imagen dentro de la casa de Gran Hermano 2022, y junto a Julieta Poggio son dos de las chicas más coquetas del reality de Telefe. Por estas horas, se filtraron fotos de ella antes de sus retoques estéticos, y está irreconocible.

Incluso, en su presentación aseguró: “Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea”, contó la hermanita.

“Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”, fue una de sus frases más resonantes.

Acostumbrados a ver a Daniela siempre arreglada, con sus pestañas y su ropa al cuero, siempre elegante, sorprendieron las fotos que se filtraron de antes del gran cambio.