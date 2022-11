Gran Hermano 2022: Marcos frenó en seco a Agustín por sus comentarios sobre una mujer de la casa

"Pensé que el target iba a ser más alto... son lindas pero pensé que iban a ser más... Me falta una Jimena Capristo, una Silvina Luna, una Romina Malaspina. ¿Dónde están las Andreas Rincón que yo buscaba?", comenzó diciendo Guardis.

El Conejo, que también estaba en la habitación, acotó: "A mí la única que me llamó la atención fue Coti porque era rubia de ojos claros y tenía lindo cuerpo. Igual, después cuando las vas conociendo vas diciendo 'esta está linda. Porque Julieta es linda, bolu...".

"No me des más manija, bolu... Me encantan esas naranjitas, me encantan. Me vuelven locos. Las naranjitas son todas iguales pero me gustan. Igual soy fan de las morochas. Me gustan todas, ya está, qué importa", retrucó Guardis.

Marcos, casi no participó en la conversación, pero cuando nombraron a Julieta, no ocultó su incomodidad. "Primo, por favor, no te quiero escuchar más", sentenció, molesto.

Alfa va a demandar a uno de sus compañeros de Gran Hermano 2022: "¡Las va pagar!"

El domingo, La Tora se convirtió en la quinta eliminada de Gran Hermano 2022 (Telefe). Poco después de su salida, Walter Alfa Santiago estalló con todo contra Nacho Castañeras.

En una conversación con Julieta Poggio y Daniela Celis, el más veterano de la casa arremetió contra el joven. "Es el único sorete que queda acá adentro", afirmó.

Alfa recordó que Nacho lo increpó para reclamarle por las palabras subidas de tono que tuvo con Coti. "¿Sabés qué tiene miedo el p... de mierda? Que yo le haga una denuncia porque él me gritó. Me dijo: 'vos tenes 60 años, una hija y una nieta'. ¡Las va a pagar!", sostuvo.

"Ojo ustedes también, se los digo por grande... soy calentón y todo, pero nunca hablé mal de él, no hablé mal de nadie. ¡Ojo con Nacho!", agregó.

Al finalizar, Alfa aseguró que Nacho quedó al borde de la eliminación en Gran Hermano 2022. "Se le fue La Tora y el próximo en irse es él", sentenció.