Gran Hermano 2022: Marcos, furioso con Julieta por descuidar a uno de los perritos

En ese instante, Marcos se para y le grita: "¿Cómo le hacés eso a Mora? ¿Por qué te llevás uno solo?". "Me llevo a él porque está triste", se justificó Julieta, matándose la de la risa.

"No, te lo llevás a los dos o no te llevás a ninguno.... ¡Como lo vas a dejar solito!", reiteró el salteño. "¡Está dormida!", respondió Disney. "No, ya se levantó", le explicó el joven. "Bueno, ahora la vengo a buscar", se comprometió Juli.

Gran Hermano

Gran Hermano 2022: el encuentro en vivo de Alfa y Georgina Barbarossa tras las versiones de romance

Tras su paso por Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago comenzó a recorrer los principales programas de espectáculos para hablar de su experiencia en el reality de Telefe.

Este miércoles, el hombre de Tigre estuvo en Cortá por Lozano y, para su sorpresa, se reencontró con Georgina Barbarossa, que está reemplazando a Verónica Lozano en la conducción, con quien él dijo haber tenido un vínculo especial.

Apenas lo recibió, la actriz le hizo un pedido especial al ex GH. "Aclará un poquitito... Yo te conozco muy bien porque fuiste alumno mío", afirmó la figura de Telefe.

"Ella me conoce muy bien. Nunca dije que yo había tenido algo con vos... vos sí algo conmigo", bromeó Alfa. "¡Callate!", exclamó Georgina. "La verdad es que hicimos clases de teatro mucho tiempo. Armamos un grupo que fue maravilloso", concluyó el ex participante del reality de más audiencia de la TV.