Gran Hermano 2022: estos son los dos nuevos integrantes de la casa más famosa del país

Finalmente, como muchos de los televidentes y fanáticos del reality habían vaticinado, quienes ingresaron a la casa son dos cachorros, que le trajeron mucha alegría a la casa y la felicidad de los hermanitos era inexplicable.

El miércoles se viene una nueva nominación y la final se acerca. Romina, La Tora, Nacho, Marcos, Julieta, Camila y Daniela siguen en la competencia y buscarán quedarse para llevar el premio de 15 millones de pesos.

Alfa enfrentó las críticas y se refirió a sus polémicos dichos dentro de la casa de Gran Hermano 2022

Este lunes, tras abandonar la casa de Gran Hermano 2022 con el 52,83% de los votos, Walter Alfa Santiago enfrentó a los analistas de El Debate en Telefe, y respondió uno a uno los cuestionamientos sobre varias de las polémicas actitudes que tuvo en la casa más famosa del país.

Los frentes del debate fueron varios, pero quien empezó fue Laura Ubfal, quien de frente le dijo que fue “maltratador, misógino y gordofóbico. Dijiste cosas horribles, y Ariel despertó en vos ese odio. Te llenaste de bronca, te llenaste de odio y ahí apareció otra vez esa parte de Alfa horrible", le dijo, tajante, la periodista.

"Lo de Ariel fue más allá, yo no tengo nada contra él”, dijo Alfa, y si bien por momentos parecía ser autocrítico con muchas de sus actitudes, por otros no tanto.

“Soy jodido, soy cabrón, soy un hombre de 60 años y no voy a cambiar a esta altura", aseguró.

"Me equivoqué en muchas actitudes, yo no tengo nada personal con nadie. Es un juego y Romina jugó mejor", sumó sobre su relación con la ex diputada, con quien al comienzo era inseparable pero luego del comentario que tuvo sobre su maternidad, el quiebre fue definitivo.