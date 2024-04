Gran Hermano 2023: Bautista dejó en claro cuál es su verdadera relación con Coti Romero

Bautista Mascia -captura GH2023.jpg

“Lo de Coti yo no lo veo así, pero entiendo a qué va. Es una cuestión de cuidarme. A Coti la trato como a una jugadora y me estoy relacionando por amistad y por juego”, disparó Bauti.

“Me encanta el mensaje que le dio a Denu, lo comparto y vengo a reforzarlo. No hay nada de qué preocuparse, en absoluto. Si afuera se llegó a ver así, para mí sería lo peor que me puede pasar”, sentenció firme.

Embed

El sorpresivo gesto de Furia hacia Denisse en Gran Hermano: "Está bien cuidado"

Este martes se realizó una nueva gala de nominación en Gran Hermano (Telefe) y Juliana 'Furia' Scaglione, dentro del confesionario, tuvo un sorpresivo gesto hacia la exparticipante Denisse González.

Cabe recordar que en su momento la tatuada le había hecho la fulminante a la pareja de Bautista Mascia. En la nominación de anoche, Furia votó a Coti Romero y explicó los motivos: “Ella quiso entrar por las parejas dentro de la casa, quizás con la de Nico y Flor, un poco con la de Mauro y la mía y ahora está tratando de hacerlo con Bauti".

Embed

Y agregó: "Siento que la casa va a ir por el lado de Bauti también, pero jamás le daría un voto a Bauti porque sé lo que está siendo Constanza ahora, es entrar para traición para que para el afuera quede mal”.

Luego, le envió un mensaje a González y remarcó: “Este es un mensaje para Denisse ‘quedate tranquila que Bauti está recontra cuidado', pero bueno sabemos que quiere hacer quedar para el afuera como que acá adentro alguien traiciona a alguien y creo que ese jueguito es el más bastardo de todos”.