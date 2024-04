Grieta en los Bros: el fuerte enojo de Bautista con Nicolás en Gran Hermano

Embed

Al dar paso al video en cuestión, se ve claramente cómo Bautista se enojó con su amigo por no ayudarlo en la cocina tal como le prometió minutos antes: "Nico está bien, no hace falta que vengas. Todos quieren comer fajitas pero nadie quiere laburar", lanzó con ironía el uruguayo.

"Me dijo que lo llames a Martín pero si querés yo te ayudo", le dijo Emmanuel Vich a Bautista para intentar interceder entre los dos.

Luego, llegó el momento de comer y ahí Bautista volvió a recodarle la promesa incumplida a Nicolás: "No me enojo pero te haces cargo, ¿entendes?. Si quedamos en algo y no lo vas a hacer, le decís a otro, me dejás tirado ahí dos horas haciendo las fajitas".

"Cuando arranques llamame me dijiste. Ahora voy me dijiste. ¿Te tengo que ir a buscar todo el tiempo?", finalizó Bautista muy molesto por esa actitud ante la seria mirada de su compañero de grupo.

Coti Romero se confesó con Emmanuel y le confirmó su amor por Bautista en Gran Hermano

En Gran Hermano, Telefe, Coti Romero se confesó con Emmanuel Vich y le contó que gusta de Bautista Mascia. Además, le reveló cómo se comporta el uruguayo con ella.

"A veces uno siente cosas que no tiene ganas de sentir, no es tu culpa", le aconsejó el peluquero sobre los sentimientos que tiene hacia Bautista, uno de los integrantes de los 'Bros'.

"Si te pasan cosas, te pasan cosas. No podés controlarlo. Lo que sí podés hacer es olvidarlo", agregó el cordobés.

Bautista dentro del reality tuvo un romance con la exjugadora Denisse González y quedaron en continuar su relación una vez que él salga de la casa más famosa del país.

Coti, en tanto, reflexionó sobre el trato que tendrá con el cantante: "Voy a tratar de esquivar situaciones, no voy a hablar con él porque lo voy a hacer sentir muy incómodo. No estoy buscando nada".

"Yo no me di cuenta, las chicas me dijeron que ellas sentían algo y ahí sentí que él se alejaba mucho y es lo que yo voy a hacer ahora", agregó.