Gran Hermano 2024: la fuerte denuncia de Keila contra Santiago del Moro que obligó a cortar la transmisión

Ahí, el presentador remarcó que tienen las cámaras prendidas las 24 horas del día, que no pierdan tiempo en el vivo para eso.

Más tarde, cuando los participantes ya estaban acostados, uno de sus compañeros le dijo a Keila: "Para mí le tenés que pedir a tu amigo Santi". Inmediatamente, otra jugadora acotó: "Qué le va a pedir, si la sacó del or... cuando quiso saludar a la mamá".

Acto seguido, Keila afirmó: “Ey, me re enoje…y vine acá. No sé si mañana no me cancela, porque dije un montón de cosas en la pieza porque estaba enojada”.

En medio de la queja de Sosa, uno de los canales oficiales que trasmite las 24 horas fue a la pausa y cortó la transmisión.

¡Lo mandó al frente! Santiago del Moro expuso la mentira de Santiago Algorta en Gran Hermano 2024

Días atrás, había trascendido que el participante de Gran Hermano 2024 Santiago Algorta tenía restricciones alimenticias y era celíaco. Sin embargo, este lunes, el conductor Santiago del Moro desmintió que tuviese esa enfermedad.

A través de sus historias de Instagram, el presentador del reality reveló: "¡Amigos! Vale aclarar debido a tantas consultas. El participante 'Santiago' no tiene ningún diagnóstico de 'celiaquía'".

"Él no consume por una cuestión personal gluten hace años", siguió Del Moro.

"Tampoco comentó nada al respecto de su alimentación a la hora de firmar la declaración jurada al momento de ingresar", cerró el conductor de Telefe.

La semana pasada, antes de que quedara eliminado del juego, Renato Rossini había cuestionado a Algorta sobre su alimentación. “¿Cómo vas a servirte un montón de arroz? ¿Los demás no comen? Puedo entender que tengas una condición o algo así, pero no te vas a armar tu dieta”, había dicho el peruano sobre el uruguayo en una charla con Sandra Priore.