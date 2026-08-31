Gran Hermano: el abuelo de Luana rompió el aislamiento con un dato del afuera que la ilusionó

Fue entonces cuando su abuelo terminó revelándole una inesperada información del exterior que inmediatamente despertó la ilusión de la participante.

“Te está esperando, lo dice en todos los programas. Es un buen chico. Portate bien”, le aseguró Gabriel.

La revelación sorprendió a Luana, quien lleva casi medio año aislada y desconoce lo que sucede fuera de la casa. Su abuela también aprovechó el momento para pedirle que se comportara durante lo que resta de la competencia.

“Una sola vez en la vida me tengo que portar bien. Estoy haciendo lo mejor que puedo”, prometió la influencer.

Luego, Luana se sinceró sobre lo difícil que resulta atravesar tantos meses de aislamiento y convivencia: “Siempre trato de hacer lo que siento. Hay veces que me equivoco. Lo sé. Pero es muy difícil estar acá adentro”.

Antes de despedirse, Gabriel volvió a aconsejar a su nieta: “Portate bien. Y sin insultar, que a Dios no le gusta”. Diana, en tanto, le transmitió fuerzas para afrontar la etapa decisiva del juego.

Conmovida hasta las lágrimas y con la voz quebrada, Luana cerró el encuentro con un sentido mensaje: “Los amo mucho. Besos a toda la familia”.

Tras la despedida, la participante le agradeció al Big por haberle permitido reencontrarse con sus abuelos en un momento clave de Gran Hermano Generación Dorada. Pero, además de la emoción familiar, Luana se quedó con un dato que seguramente dará vueltas en su cabeza: Hanssen estaría esperándola afuera.