A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
REVUELO

Gran Hermano: el abuelo de Luana rompió el aislamiento con un dato del afuera que la ilusionó

En pleno encuentro familiar, Gabriel sorprendió a su nieta en Gran Hermano al contarle qué está diciendo Matías Hanssen tras su salida del reality. La reacción de la participante al enterarse.

31 ago 2026, 09:18
Banner seguínos en google Primicias Ya
Gran Hermano: el abuelo de Luana rompió el aislamiento con un dato del afuera que la ilusionó

Gran Hermano: el abuelo de Luana rompió el aislamiento con un dato del afuera que la ilusionó

Gran Hermano: el abuelo de Luana rompió el aislamiento con un dato del afuera que la ilusionó

Gran Hermano: el abuelo de Luana rompió el aislamiento con un dato del afuera que la ilusionó

Luana Fernández vivió uno de los momentos más emotivos de su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) al reencontrarse con sus abuelos, Gabriel y Diana, en la recta final del reality.

Durante el esperado encuentro hubo lágrimas, consejos y demostraciones de cariño. Sin embargo, también se produjo una situación inesperada cuando su abuelo decidió hablarle de Matías Hanssen, el joven con quien Luana mantuvo un breve romance dentro de la casa.

Leé también

Tensión al aire: el desplante de Laura Ubfal que enfureció a Santiago del Moro en Gran Hermano

Tensión al aire: el desplante de Laura Ubfal que enfureció a Santiago del Moro en Gran Hermano

Todo comenzó cuando Gabriel lanzó, entre risas: “Se vienen los nietos con Hanssen”. Diana no dudó en acompañarlo y agregó entusiasmada: “¡Sí! Por favor”.

Lejos de incomodarse, Luana se mostró feliz ante la posibilidad y respondió con sinceridad: “Bueno, está bien. Si él me espera. Si él quiere, sí, obvio”.

Fue entonces cuando su abuelo terminó revelándole una inesperada información del exterior que inmediatamente despertó la ilusión de la participante.

“Te está esperando, lo dice en todos los programas. Es un buen chico. Portate bien”, le aseguró Gabriel.

La revelación sorprendió a Luana, quien lleva casi medio año aislada y desconoce lo que sucede fuera de la casa. Su abuela también aprovechó el momento para pedirle que se comportara durante lo que resta de la competencia.

“Una sola vez en la vida me tengo que portar bien. Estoy haciendo lo mejor que puedo”, prometió la influencer.

Luego, Luana se sinceró sobre lo difícil que resulta atravesar tantos meses de aislamiento y convivencia: “Siempre trato de hacer lo que siento. Hay veces que me equivoco. Lo sé. Pero es muy difícil estar acá adentro”.

Antes de despedirse, Gabriel volvió a aconsejar a su nieta: “Portate bien. Y sin insultar, que a Dios no le gusta”. Diana, en tanto, le transmitió fuerzas para afrontar la etapa decisiva del juego.

Conmovida hasta las lágrimas y con la voz quebrada, Luana cerró el encuentro con un sentido mensaje: “Los amo mucho. Besos a toda la familia”.

Tras la despedida, la participante le agradeció al Big por haberle permitido reencontrarse con sus abuelos en un momento clave de Gran Hermano Generación Dorada. Pero, además de la emoción familiar, Luana se quedó con un dato que seguramente dará vueltas en su cabeza: Hanssen estaría esperándola afuera.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto