Caso Tini Stoessel: de Britney Spears a Michael Jackson y Luis Miguel, las estrellas que enfrentaron a sus padres por el manejo de sus fortunas

El caso de Britney Spears y su padre, Jamie Spears

Uno de los antecedentes más resonantes es el de Britney Spears, cuya historia dio origen al movimiento mundial #FreeBritney. En 2008, tras atravesar una crisis personal y de salud mental, la cantante quedó bajo una tutela legal que le dio a su padre, Jamie Spears, un control casi absoluto sobre sus decisiones personales y financieras.

Esa tutela se extendió durante casi 14 años y recién se levantó en noviembre de 2021. Britney denunció públicamente que ese sistema había restringido decisiones clave de su vida, tanto profesionales como personales. En su libro The Woman in Me contó que incluso había intentado que otra persona ocupara el lugar de su padre en ese rol. El enfrentamiento judicial siguió incluso después de terminada la tutela: en 2024 padre e hija llegaron a un acuerdo, cuyos términos nunca se hicieron públicos, que puso fin al litigio por la administración de sus bienes.

Luis Miguel y la deuda que heredó de su padre

Otro caso muy resonante en Latinoamérica es el de Luis Miguel y su padre, Luisito Rey. El cantante mexicano arrancó su carrera siendo un nene, y fue su papá quien se convirtió en su manager y en el responsable de sus negocios. Sin embargo, cuando Luis Miguel llegó a la mayoría de edad y empezó a tomar las riendas de su propia carrera, se topó con un panorama financiero complicado.

Según distintas investigaciones periodísticas y el libro Luis Miguel: la historia, de Javier León Herrera, su padre había hecho manejos irregulares durante los años en que estuvo al mando. Entre otras cosas, el cantante se encontró con una deuda fiscal de unos 20 millones de dólares por años de impuestos sin pagar. Esa situación lo llevó a separarse profesionalmente de su padre, y fue su nuevo manager, Hugo López, quien terminó ordenando sus finanzas y reencaminando su carrera.

Michael Jackson y el control de su padre

La historia de Michael Jackson también estuvo marcada por la figura de su padre, Joe Jackson, quien impulsó la carrera de sus hijos y se convirtió en manager de The Jackson 5. Bajo su conducción, muy estricta, Michael empezó a actuar siendo chico y el grupo alcanzó rápidamente el éxito.

La relación entre ambos, sin embargo, fue muy compleja: Michael acusó a su padre de haber ejercido violencia física durante su infancia, algo que Joe siempre negó, aunque el propio cantante reconoció públicamente lo dura que había sido su disciplina. A diferencia de los casos de Luis Miguel o Britney, no puede afirmarse que Joe Jackson haya sido condenado por robarle o estafarle dinero a su hijo; de hecho, Michael llegó a reconocer que su padre había ayudado a construir y proteger el patrimonio familiar. Aun así, el quiebre fue evidente: lo echó como manager en 1979, cuando arrancaba su carrera solista, y tras su muerte Joe quedó afuera de su testamento. En 2009 pidió una asignación mensual del patrimonio de su hijo, pero la Justicia rechazó su pedido.

Los cuatro casos tienen diferencias, pero comparten una misma pregunta: ¿qué pasa cuando quien debería acompañar a un artista es también quien maneja su carrera, sus contratos y su dinero? En el caso puntual de Tini, la auditoría busca determinar qué ocurrió con la estructura económica armada durante los años en que Alejandro Stoessel estuvo a cargo de su representación, en momentos en que la cantante busca recuperar el control sobre los ingresos y derechos generados por su propia actividad.

El caso continúa en investigación y todavía resta determinar si hubo un perjuicio patrimonial real y, eventualmente, alguna conducta ilícita. Lo que las historias de Britney, Luis Miguel y Michael Jackson dejan en claro es que la mezcla de familia, fama y dinero puede volverse muy compleja cuando un artista arranca su carrera siendo menor de edad y depende por completo de sus padres para tomar decisiones.