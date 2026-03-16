Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el eliminado de este lunes
La gala de Gran Hermano Generación Dorada tuvo tensión hasta el final: tras varias salvaciones, dos jugadores quedaron al límite y uno tuvo que despedirse de la casa más famosa del país.
16 mar 2026, 23:45
Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el eliminado este lunes en la gala clave
La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una nueva noche cargada de nervios y expectativa este lunes, cuando se definió al segundo eliminado de la semana bajo la modalidad de placa positiva, donde el público vota quién quiere que continúe en el juego.
A lo largo de la gala, Santiago del Moro fue anunciando uno a uno a los participantes que lograban asegurarse una semana más dentro del reality. El primero en ser salvado fue Eduardo, quien, pese a estar señalado como uno de los principales candidatos a irse, logró revertir la situación.
Con el correr de los minutos, también fueron bajando de placa Brian Sarmiento y Zunino, dejando un mano a mano final que mantuvo en vilo a todos: Martín y Nick.
Finalmente, el conductor reveló el resultado que definió la noche: Nicolás Sícaro, conocido como "Nick", el mejor amigo de Ian Lucas, fue el menos votado por el público y se convirtió en el nuevo eliminado del programa.
Cabe recordar que días atrás ya había abandonado la casa Carlota, quien no logró consolidarse en el juego pese a haber ingresado recientemente en reemplazo de Divina Gloria por motivos de salud.
De esta manera, la semana cerró con dos salidas que reconfiguran el tablero dentro de la casa, en una edición que, en pocas semanas, ya acumula polémicas, conflictos y hasta una expulsión.
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Quiénes siguen en competencia en Gran Hermano Generación Dorada tras la eliminación de Nick
Con el ingreso de La Maciel el pasado domingo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) había vuelto a contar con 25 participantes en competencia. Sin embargo, tras la gala de este lunes, el número volvió a reducirse.
Nicolás “Nick” Sícaro se convirtió en el nuevo eliminado del reality, luego de quedar en el mano a mano final y ser el menos votado del público en la placa positiva.
De esta manera, quienes continúan dentro del reality son: Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina “Titi” Tcherkaski, Yisela “Yipio” Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeusky, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández y Franco Poggio, además de La Maciel, quien ingresó recientemente a la casa.