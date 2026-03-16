Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el eliminado de este lunes

Cabe recordar que días atrás ya había abandonado la casa Carlota, quien no logró consolidarse en el juego pese a haber ingresado recientemente en reemplazo de Divina Gloria por motivos de salud.

De esta manera, la semana cerró con dos salidas que reconfiguran el tablero dentro de la casa, en una edición que, en pocas semanas, ya acumula polémicas, conflictos y hasta una expulsión.

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Quiénes siguen en competencia en Gran Hermano Generación Dorada tras la eliminación de Nick

Con el ingreso de La Maciel el pasado domingo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) había vuelto a contar con 25 participantes en competencia. Sin embargo, tras la gala de este lunes, el número volvió a reducirse.

Nicolás “Nick” Sícaro se convirtió en el nuevo eliminado del reality, luego de quedar en el mano a mano final y ser el menos votado del público en la placa positiva.

De esta manera, quienes continúan dentro del reality son: Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina “Titi” Tcherkaski, Yisela “Yipio” Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeusky, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández y Franco Poggio, además de La Maciel, quien ingresó recientemente a la casa.