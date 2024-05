Gran Hermano: la total desilusión de Florencia Regidor con Nico Grosman tras el insinuante mensaje de Lucía Maidana

"¿Todo bien vos?", le consultó picante la salteña a la joven de Lomas de Zamora. Esta situación no le generó nada de risa de Flor quien luego de esto optó por evitar cualquier tipo de contacto con Nico.

Embed

"No quiero abrazarte", le dijo totalmente decepcionada Flor a Nico cuando él se le acercó al jardín para charlar con ella mientras estaba fumando.

En charla con Darío, Flor se sinceró sobre esta situación que no le gustó para nada: "A él le dijo 'te espero afuera' y a mí me dijo 'capa' e 'ídola'. Eso es más sarcasmo que la mier..".

Luego, Facundo, el amigo de Martín Ku, le preguntó a Nico: "¿Cuando Luchi se fue te pegó duro?". Y él le contestó con sinceridad: "Sí, fue por la única persona que lloré cuando se fue".

¿Podrán recomponer la relación Flor y Nico?

flor regidor nico grosman.jpg

La picante confesión de Lucía Maidana tras su reencuentro con Nicolás en Gran Hermano: "Rosina ahora..."

A pocas horas de su vuelta a la casa de Gran Hermano 2023, Telefe, gracias al Congelados, Lucía Maidana visitó El Debate del programa dnde sorprendió a todos con sus declaraciones sobre su reencuentro con Nicolás Grosman y cómo está su vínculo con Rosina Beltrán.

Después de ver un video de Nico claramente movilizado sentimentalmente luego del brevísimo reencuentro con ella la noche anterior, Santiago del Moro no dudó pedirle a la salteña que detalle su relación con Grosman al quedar sobrevolando una sensación de flirteo, cuando siempre se creyó que estaba interesada en Rosina Beltrán.

Apelando al humor, Luchi deslizó que como la uruguaya -de la que se aseguró haberse enamorado- "no le dio bola" tras salir de la casa, su corazón está libre para encontrar un nuevo amor, dejando entrever que podría ser Nico con quien aseguró haber mantenido una relación muy especial dentro de la casa.

"Nico quedó recalculando. Luchi, ¿qué le hiciste a Nico que quedó así?", preguntó directo Del Moro a lo que Maidana intentó explicar: "Teníamos un vínculo bastante especial. Yo admití que las primeras dos semanas…", pero el conductor la interrumpió. "Pará ¿Hay algo entre ustedes? Porque vos tenés tu historia. ¿Él no entendió o hay algo pendiente?", repreguntó Santiago.

Y tras admitir "Nunca nos vimos afuera. No sé", Lucía deslizó pícara: "Darío (en el tape) dijo '¿pero a ella no le gustan las mujeres?'. Y yo dije que me gustan los dos, hombres y mujeres. A mí al principio me gustó Nicolás, después me gustó Rosina, pero como Rosina ahora no me da bola. Entonces, me voy con Nicolás...".

Claro que semejante confesión la remató con un "¡No! ¡Mentira!" para salir del paso tras semejante sincericidio.