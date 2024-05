La picante confesión de Lucía Maidana tras su reencuentro con Nicolás en Gran Hermano: "Rosina ahora..."

Embed

Apelando al humor, Luchi deslizó que como la uruguaya -de la que se aseguró haberse enamorado- "no le dio bola" tras salir de la casa, su corazón está libre para encontrar un nuevo amor, dejando entrever que podría ser Nico con quien aseguró haber mantenido una relación muy especial dentro de la casa.

"Nico quedó recalculando. Luchi, ¿qué le hiciste a Nico que quedó así?", preguntó directo Del Moro a lo que Maidana intentó explicar: "Teníamos un vínculo bastante especial. Yo admití que las primeras dos semanas…", pero el conductor la interrumpió. "Pará ¿Hay algo entre ustedes? Porque vos tenés tu historia. ¿Él no entendió o hay algo pendiente?", repreguntó Santiago.

Y tras admitir "Nunca nos vimos afuera. No sé", Lucía deslizó pícara: "Darío (en el tape) dijo '¿pero a ella no le gustan las mujeres?'. Y yo dije que me gustan los dos, hombres y mujeres. A mí al principio me gustó Nicolás, después me gustó Rosina, pero como Rosina ahora no me da bola. Entonces, me voy con Nicolás...". Claro que semejante confesión la remató con un "¡No! ¡Mentira!" para salir del paso tras semejante sincericidio.

La feroz decisión que tomó Florencia Regidor sobre Nicolás Grosman tras la visita de Lucía Maidana en Gran Hermano

El lunes pasado, Lucía Maidana regresó por unos instantes a Gran Hermano, Telefe, junto a su hermana gemela Jacinta y causó la sorpresa de todos sus ex compañeros. Claro que luego se conoció cuál fue la explosiva reacción de Florencia Regidor con Nicolás Grosman tras el paso de la salteña por la famosa casa.

Apenas se fue Luchi con su hermana, Nicolás y Bautista Mascia tuvieron que atarse para cumplir el desafío de ser gemelos por 24 horas, luego de los sobres con los juegos que dejó Lucía en el congelados.

Esto impidió que Florencia pudiese hablar de manera privada con Nico, lo que provocó una divertida advertencia cruzada entre los dos con respecto a cómo seguirá la relación.

“Florencia, ¿se acabó el sexo?”, le dijo el uruguayo, luego de que Flor le negara un abrazo a Nico cuando la cruzó en el pasillo. Y la joven de Lomas de Zamora lanzó filosa: “Sí, para siempre se acabó”.

Y volvió a repetir con seguridad: “Se acabó para siempre”. Ahí, Nico miró fijo a una de las cámaras al lado de Bautista y comentó ante los gritos del fondo del resto de los participantes: “¡No saben lo lindo que fue! Uno de los momentos más lindos de la casa. Fue hermoso”.