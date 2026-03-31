Maxi López expuso a Valentino y reveló por qué le esconde su nueva novia a Wanda Nara

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"¿Hay algún secreto que tengamos y que mamá no sepa?”, le preguntó el ex futbolista al adolescente. A lo que él, sin vueltas, respondió de manera afirmativa y explicó que tiene que ver con su presente sentimental.

"Sí, con quién salgo", aseguró Valentino. A lo que su padre comentó: "Ah muy bien, eso queda entre hombres". "¿En qué momento te diste cuenta que ya no era un nene?", le consultó el joven.

Y ahí su papá explicó con picardía: "Y cuando empezaban a desfilar las candidatas, ahí me di cuenta que tenía un hombrecito". Además, Maxi comentó entre risas el rasgo físico que los une: "Mirá lo que es esa nariz, es igual, es lo mismo".

Cabe recordar que hace poco Valentino, de 17 años, se había separado de su novia Carola Sánchez, con quien estuvo dos años en pareja. Ahora parece que está otra vez enamorado y aún no se lo dijo a su madre.

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Fernanda Iglesias expuso los detalles ocultos de la situación económica de Maxi López

Fernanda Iglesias calificó directamente a Maxi López como “estafador de amigos” mientras se analizaba la actual situación económica del ex de Wanda Nara tras dejar Suiza e instalarse definitivamente en la Argentina.

En 2022 se había difundido que el ex futbolista había adquirido parte del Birmingham City FC, aunque nunca se consolidó como dueño. Ante esto, la panelista de Puro Show (El Trece) explicó: “Maxi López tiene una SRL en el Reino Unido, que se llama MaxCo, que la fundó con un argentino que se llamaCristian Codoma, por eso MaxCo. Es una SRL y esta empresa es la que firma el contrato”.

Y agregó: “El patrimonio de la empresa, es de dos libras”, y la definió como “una empresa fantasma”. El problema se agravó cuando López se presentó como accionista antes de que la liga inglesa lo homologara.

Esa maniobra derivó en sanciones: “Ellos enfrentan una especie de juicio por haberse puesto a trabajar en el club sin ser todavía los propietarios… Les dan como una especie de probation, que les hacen pagar 45 mil libras de pena”, detalló Fernanda Iglesias.

López en Suiza nunca aportó el 40 por ciento del presupuesto anual del club, FC Paradiso, que había prometidolo y que lo enfrentó con Ezequiel Schelotto, su ex amigo y ahora vicepresidente de la institución.

En ese contexto, la panelista aportó otro negocio de él que no funcionó: un restaurant. “Se juntó con unos rugbiers y les ofreció un negocio… por 90 mil libras, pero a los tres meses los cerraron por remodelaciones, y después cerró definitivamente”, relató Iglesias.

“Los rugbiers le reclamaron las 90 mil libras de depósito. Y Maxi los bloqueó a todos… Es traicionero de amigos. Traicionó a sus amigos, eso seguro”, cerró la panelista.