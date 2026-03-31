Un pendrive secreto de La Tota Santillán podría dar un giro en la causa que investiga su muerte

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Qué se sabe, hasta ahora, de la muerte de "La Tota" Santillán

La muerte de Daniel "La Tota" Santillán, ocurrida el 22 de septiembre de 2024, sigue envuelta en un halo de misterio. El conductor fue encontrado en su casa con el 90% de su cuerpo quemado y restos de líquido inflamable tanto en su cuerpo como en el lugar, un escenario que desde el primer momento abrió múltiples hipótesis: desde un incendio accidental hasta un posible crimen.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el periodista Santiago Riva Roy, quien escribió en X: "Falleció La Tota Santillán". Minutos después, sumó: " Se investigarán las causas, y se evaluará si hay que pedir una autopsia, es todo muy reciente".

En medio del impacto, su abogado Juan Pablo Merlos aportó más información sobre el hallazgo del cuerpo. “Lo encontraron muerto en su casa de Ituzaingó”, aseguró, al tiempo que lamentó el desenlace del referente de la movida tropical.

Con el correr de las horas, comenzaron a surgir las primeras hipótesis. “Seria un accidente. Un corto circuito de un aire acondicionado que habria generado un incendio. Esperando a los peritos. El fiscal ya se encuentra en el lugar”, detalló Riva Roy.

Pero el caso nunca fue lineal. El mismo periodista agregó un dato que sembró más dudas: "Detalles que podrían cambiarlo todo. Habrá que ver si se confirma, me dicen que al parecer La Tota que era inquilino, venia reclamando por cortocircuito del aire acondicionado a los propietarios del lugar, quienes se apersonaron en este momento junto a su abogada".

A estas versiones se sumó el periodista Leo Arias, quien introdujo otra línea de investigación: "Los peritos encontraron un encendedor y una botella cerca del cuerpo del animador", elementos que, según indicó, hicieron que “no descartan la teoria del suicidio”.

Entre fallas eléctricas, sospechas de intervención externa y la posibilidad de una decisión extrema, la causa quedó atrapada en un laberinto de incertidumbre. Ahora, con la aparición de este pendrive, la historia podría dar un giro inesperado.

casa quemada de Tota Santillán

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