Un pendrive secreto de La Tota Santillán podría dar un giro en la causa que investiga su muerte
A más de un año del trágico final de La Tota Santillán, apareció un dispositivo que él mismo habría dejado en manos de alguien de confianza y que podría contener información clave para esclarecer qué pasó realmente.
31 mar 2026, 19:05
Un pendrive secreto de La Tota Santillán podría dar un giro en la causa que investiga su muerte
A más de un año de la muerte de Daniel “La Tota” Santillán, la investigación sumó un elemento inesperado que podría marcar un antes y un después. En medio de versiones cruzadas y teorías sin confirmar, la aparición de un pendrive generó nuevas sospechas y renovó el interés judicial.
El hallazgo fue revelado por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde aseguró que el conductor había dejado material guardado antes de morir. “La Tota le dejó un pendrive a una persona de su confianza donde podría haber material importante”, afirmó.
Según detalló, el dispositivo no apareció de manera casual. “Dentro de una cajita donde él guardaba cosas importantes apareció este pendrive acompañado de una memoria que en las próximas horas me contarán si existe alguna información importante o no”, agregó, dejando abierta la incógnita sobre su contenido.
Para Etchegoyen, este nuevo elemento podría ser determinante: “La aparición de este dispositivo podría llegar a ser clave en los próximos días para la Justicia que tiene abierta la investigación de la muerte del conductor”.
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Qué se sabe, hasta ahora, de la muerte de "La Tota" Santillán
La muerte de Daniel "La Tota" Santillán, ocurrida el 22 de septiembre de 2024, sigue envuelta en un halo de misterio. El conductor fue encontrado en su casa con el 90% de su cuerpo quemado y restos de líquido inflamable tanto en su cuerpo como en el lugar, un escenario que desde el primer momento abrió múltiples hipótesis: desde un incendio accidental hasta un posible crimen.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el periodista Santiago Riva Roy, quien escribió en X: "Falleció La Tota Santillán". Minutos después, sumó: " Se investigarán las causas, y se evaluará si hay que pedir una autopsia, es todo muy reciente".
En medio del impacto, su abogado Juan Pablo Merlos aportó más información sobre el hallazgo del cuerpo. “Lo encontraron muerto en su casa de Ituzaingó”, aseguró, al tiempo que lamentó el desenlace del referente de la movida tropical.
Con el correr de las horas, comenzaron a surgir las primeras hipótesis. “Seria un accidente. Un corto circuito de un aire acondicionado que habria generado un incendio. Esperando a los peritos. El fiscal ya se encuentra en el lugar”, detalló Riva Roy.
Pero el caso nunca fue lineal. El mismo periodista agregó un dato que sembró más dudas: "Detalles que podrían cambiarlo todo. Habrá que ver si se confirma, me dicen que al parecer La Tota que era inquilino, venia reclamando por cortocircuito del aire acondicionado a los propietarios del lugar, quienes se apersonaron en este momento junto a su abogada".
A estas versiones se sumó el periodista Leo Arias, quien introdujo otra línea de investigación: "Los peritos encontraron un encendedor y una botella cerca del cuerpo del animador", elementos que, según indicó, hicieron que “no descartan la teoria del suicidio”.
Entre fallas eléctricas, sospechas de intervención externa y la posibilidad de una decisión extrema, la causa quedó atrapada en un laberinto de incertidumbre. Ahora, con la aparición de este pendrive, la historia podría dar un giro inesperado.