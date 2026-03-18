Gran Hermano, otra vez envuelto en polémica por un grosero error de producción

Lo cierto es que el hecho de dejar en evidencia que la placa era positiva no es un detalle menor. Para muchos, esta información puede impactar de lleno en la competencia, ya que quienes advirtieron el error podrían modificar sus estrategias dentro de la casa en función de ese dato.

Aunque para una parte del público se trató de una equivocación menor y sin demasiada trascendencia, para otros fue una falla grave que pone en discusión la transparencia del juego.