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Gran Hermano, otra vez envuelto en polémica por un grosero error de producción

Una falla técnica dejó al descubierto información clave dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Mirá el video.

18 mar 2026, 10:26
Gran Hermano, otra vez envuelto en polémica por un grosero error de producción
Gran Hermano, otra vez envuelto en polémica por un grosero error de producción

Gran Hermano, otra vez envuelto en polémica por un grosero error de producción

Una vez más, Gran Hermano (Telefe) quedó en el centro de la controversia por un error de producción que no pasó desapercibido entre los fanáticos del reality. Todo ocurrió después de la última gala de eliminación, en la que Nicolás Sícaro terminó fuera de la casa.

El participante había quedado en un mano a mano con Martín Rodríguez, sin saber que en esta oportunidad la votación era positiva. La diferencia entre ambos fue contundente: el ganador se impuso con el 56,1% de los votos. Sin embargo, ese dato era algo que los jugadores no debían conocer.

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La situación se desató cuando varios de los participantes estaban en la cocina y, de repente, uno de los televisores de la casa se encendió mostrando la imagen de la placa final. Sorprendidos, los chicos comenzaron a llamar al resto para que también vieran lo que estaba pasando.

Gran Hermano

El episodio generó un fuerte revuelo en las redes sociales. Mientras algunos usuarios señalaron que este tipo de errores “arruinan el juego” y “avivan a las plantas”, otros aprovecharon para volver a instalar la sospecha de que “todo está guionado” o “arreglado”, asegurando que fallas como esta alimentan aún más esas versiones.

Lo cierto es que el hecho de dejar en evidencia que la placa era positiva no es un detalle menor. Para muchos, esta información puede impactar de lleno en la competencia, ya que quienes advirtieron el error podrían modificar sus estrategias dentro de la casa en función de ese dato.

Aunque para una parte del público se trató de una equivocación menor y sin demasiada trascendencia, para otros fue una falla grave que pone en discusión la transparencia del juego.

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