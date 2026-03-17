Nazareno Pompei declaró la guerra y lanzó una dura advertencia en Gran Hermano: "Voy a cortar cabezas"

Incluso, reconoció que está dispuesto a adoptar actitudes que antes rechazaba para poder avanzar en el juego. "Voy a aprender a falsear, eso es parte de Gran Hermano. A decirles lo que quieren escuchar", lanzó sin filtro.

Lejos de quedarse solo en palabras, Pompei también dejó entrever que ya tiene objetivos concretos dentro de la casa. "Empezar a cortar cabezas y debilitar grupos", explicó, en lo que suena a una clara declaración de guerra.

Molesto con las actitudes que observa a su alrededor, fue tajante: "Se matan por atrás. Corté menos diez con eso. La casa te obliga a jugar solo".

Con este fuerte posicionamiento, Nazareno Pompei se planta como uno de los jugadores que promete agitar el tablero en los próximos días y cambiar por completo el rumbo del reality.

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¿Expulsarían a otra participante por un comentario racista en Gran Hermano?

Una nueva polémica sacude la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y vuelve a poner el foco en los límites dentro del reality. Luego de la expulsión de Carmiña Masi por sus dichos contra Jenny Mavinga, otro episodio generó indignación en redes y hasta provocó el corte de la transmisión en vivo.

Todo ocurrió en la cocina, durante una charla entre Cinzia Francischiello y Solange Abraham. En ese contexto, la participante venezolana lanzó una frase que desató el escándalo: "Esclava inmunda", en referencia a otra persona, mientras Sol la miraba fijo con una sonrisa y ambas continuaban con sus tareas.

El momento no tardó en viralizarse y generó un fuerte rechazo en redes sociales. De hecho, la transmisión en vivo fue interrumpida de manera abrupta tras lo ocurrido.

La cuenta oficial de LAM (América TV) compartió el fragmento exacto del episodio, lo que avivó aún más la polémica, sobre todo por la cercanía con el reciente caso de Carmiña. En ese contexto, los usuarios no tardaron en reclamar sanciones: "Tendría que tener la misma vara de sanción que la anterior", "¿No aprendieron?", "Una cosa es que hagan chistes entre ellas y otra es que hagan chistes de otra persona sin que este presente", "Yo creo que es burlarse de los que están siempre en la cocina, tendríamos que sacarla estaría bueno así aprenden", expresaron indignados.

Cabe recordar que, días atrás, la voz de Gran Hermano había sido contundente al anunciar la expulsión de Carmiña Masi, marcando un precedente dentro del juego: "En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas. Todos debemos ser tratados con mucho respeto. La intolerencia y discriminación no forman parte del espíritu de este juego. Hay comentarios que no deben hacerse y escuché uno que me llena de preocupación. No puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento, tuviste expresiones racistas absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga y se trata de una conducta inadmisible".

Ahora, todas las miradas están puestas en la producción del programa, que deberá decidir si los dichos de Cinzia Francischiello ameritan una sanción similar o si quedarán solo como una advertencia dentro del reality.