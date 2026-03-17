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Nazareno Pompei declaró la guerra y lanzó una dura advertencia en Gran Hermano: "Voy a cortar cabezas"

Nazareno Pompei rompió el silencio en el stream de Gran Hermano Generación Dorada donde anunció un cambio total en su juego y lanzó una advertencia que sacudió la casa.

17 mar 2026, 20:21
Nazareno Pompei declaró la guerra y lanzó una dura advertencia en Gran Hermano: Voy a cortar cabezas
Nazareno Pompei declaró la guerra y lanzó una dura advertencia en Gran Hermano: Voy a cortar cabezas

Nazareno Pompei declaró la guerra y lanzó una dura advertencia en Gran Hermano: "Voy a cortar cabezas"

La dinámica dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) parece haber dado un giro inesperado en las últimas horas. Tras varias semanas marcadas por alianzas, estrategias cruzadas y tensiones crecientes, Nazareno Pompei decidió romper con todo y comunicar un cambio radical en su forma de jugar.

A solas frente al micrófono del stream de la casa, el participante dejó un mensaje contundente: ya no habrá lugar para las contemplaciones ni los vínculos emocionales dentro del reality.

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"A partir de ahora, las decisiones del juego las voy a tomar pura y exclusivamente en base a lo que yo considero", afirmó, dejando en evidencia que su confianza en el resto de los jugadores está completamente rota. En ese mismo sentido, también se mostró preparado para enfrentar las consecuencias de su postura: "Si tengo que aceptar que las balas caigan para acá, lo voy a aceptar".

El descargo tuvo su punto más fuerte cuando habló de su postura emocional frente a sus compañeros. "Ya no empatizo más con nadie, ya no caigo en el juego de victimización de nadie. Tampoco en la manipulación", sostuvo, marcando un antes y un después en su estrategia.

Incluso, reconoció que está dispuesto a adoptar actitudes que antes rechazaba para poder avanzar en el juego. "Voy a aprender a falsear, eso es parte de Gran Hermano. A decirles lo que quieren escuchar", lanzó sin filtro.

Lejos de quedarse solo en palabras, Pompei también dejó entrever que ya tiene objetivos concretos dentro de la casa. "Empezar a cortar cabezas y debilitar grupos", explicó, en lo que suena a una clara declaración de guerra.

Molesto con las actitudes que observa a su alrededor, fue tajante: "Se matan por atrás. Corté menos diez con eso. La casa te obliga a jugar solo".

Con este fuerte posicionamiento, Nazareno Pompei se planta como uno de los jugadores que promete agitar el tablero en los próximos días y cambiar por completo el rumbo del reality.

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¿Expulsarían a otra participante por un comentario racista en Gran Hermano?

Una nueva polémica sacude la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y vuelve a poner el foco en los límites dentro del reality. Luego de la expulsión de Carmiña Masi por sus dichos contra Jenny Mavinga, otro episodio generó indignación en redes y hasta provocó el corte de la transmisión en vivo.

Todo ocurrió en la cocina, durante una charla entre Cinzia Francischiello y Solange Abraham. En ese contexto, la participante venezolana lanzó una frase que desató el escándalo: "Esclava inmunda", en referencia a otra persona, mientras Sol la miraba fijo con una sonrisa y ambas continuaban con sus tareas.

El momento no tardó en viralizarse y generó un fuerte rechazo en redes sociales. De hecho, la transmisión en vivo fue interrumpida de manera abrupta tras lo ocurrido.

La cuenta oficial de LAM (América TV) compartió el fragmento exacto del episodio, lo que avivó aún más la polémica, sobre todo por la cercanía con el reciente caso de Carmiña. En ese contexto, los usuarios no tardaron en reclamar sanciones: "Tendría que tener la misma vara de sanción que la anterior", "¿No aprendieron?", "Una cosa es que hagan chistes entre ellas y otra es que hagan chistes de otra persona sin que este presente", "Yo creo que es burlarse de los que están siempre en la cocina, tendríamos que sacarla estaría bueno así aprenden", expresaron indignados.

Cabe recordar que, días atrás, la voz de Gran Hermano había sido contundente al anunciar la expulsión de Carmiña Masi, marcando un precedente dentro del juego: "En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas. Todos debemos ser tratados con mucho respeto. La intolerencia y discriminación no forman parte del espíritu de este juego. Hay comentarios que no deben hacerse y escuché uno que me llena de preocupación. No puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento, tuviste expresiones racistas absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga y se trata de una conducta inadmisible".

Ahora, todas las miradas están puestas en la producción del programa, que deberá decidir si los dichos de Cinzia Francischiello ameritan una sanción similar o si quedarán solo como una advertencia dentro del reality.

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