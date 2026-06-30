La emotiva reacción de Yanina Zilli al reencontrarse con su hijo en el Congelados de Gran Hermano

Cuando la casa se "descongeló", Zilli reaccionó con una euforia que contagió a todos. Fue el impulso que necesitaba para seguir adelante. "Gracias a Dios, gracias a la producción, gracias a Telefe, gracias a mis hijos que estoy acá por ellos, que doy la vida por ellos. Gracias por ver a Santino, un beso a Ornella, un beso a mi hermana y a todos los que me quieren. Gracias a Dios por sentirle la piel en mi piel, le di un beso acá, le di otro acá, acá, me acarició, le vi los ojos, le vi el alma. ¡Los amo chicos! ¡Estoy feliz!", gritó mientras recorría la casa con entusiasmo.

Qué dijo Yanina Zilli tras su caída en Gran Hermano

Tras el susto que generó la caída de Yanina Zilli cuando intentaba llegar al teléfono dorado, la jugadora se animó a contar cómo vivió ese momento y terminó emocionándose al revelar lo que pasó por su cabeza cuando quedó sola con sus pensamientos.

En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), durante una charla con todos los participantes, Santiago del Moro quiso saber cómo estaba después del golpe y recordó el impacto que el accidente tuvo tanto dentro como fuera de la casa. "Zilli, me asustaste mucho, me asusté, nos asustamos todos mucho. Explicame qué hacías corriendo al teléfono con esos tacazos así, solamente vos", le dijo el conductor.

Lejos de dramatizar lo ocurrido, Yanina eligió el humor para explicar por qué salió corriendo sin medir riesgos. "Qué hacía yo a los 60 años corriendo, porque justo salía del dormitorio, era la primera y arranqué con todo, pero era una sandalia que no tenía ni talonera. Pero yo estoy loca, es una inconsciencia, me olvido de que tengo 60 con esas sandalias", respondió entre risas.

Después, cambió el tono y puso en valor el apoyo que recibió de sus compañeros, un gesto que aseguró la conmovió profundamente. "Quiero agradecer a todos mis compañeros que en estos momentos se nota el cariño. Principalmente a mi enfermera que fue Pincoya, Mariela, todos. Ema que lloraba desconsoladamente porque creía que me había tocado", expresó.

Fue entonces cuando Del Moro lanzó una pregunta que abrió la puerta a una confesión íntima: "¿Pensaste en algún momento en abandonar?".

Con la voz quebrada, Yanina reconoció que durante la noche, al quedarse sola, aparecieron las dudas por primera vez desde que entró al reality. "Anoche cuando estaba sola dije: 'Por algo me pasan estas cosas'. No se lo dije a nadie. Y después dije: 'No, ya está, me tengo que poner bien'", admitió.

La participante explicó que el golpe no solo le dejó dolor físico, sino también la sensación de que podía ser una señal para terminar su paso por el programa. Sin embargo, tras reflexionar, decidió seguir adelante y apostar por el esfuerzo de estos meses. "Hace cuatro meses que estoy acá peleándola, luchándola, aislada. Y dije: 'No, estoy en la recta final, si me tengo que ir será en el momento que me saque la gente'. Pensé que era una señal, que me estoy pasando ya de vueltas acá. Este juego te lleva puesto", expresó conmovida.