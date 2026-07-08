Tamara Pettinato se defendió tras su comentario picante sobre Sofi Martínez y Lionel Messi

Pese a su postura, Tamara dejó abierta la puerta a disculparse si la situación incomodó a la protagonista de la historia: "Si a Sofi Martínez le molestó yo le pido perdón, pero si entendió que fue un chiste, todo bien", afirmó.

Por último, la hija de Roberto Pettinato defendió su derecho a hacer humor y remarcó que no cree haber cruzado ningún límite: "A los demás no tengo que explicarles nada, explicar un chiste me hace sentir una boluda. Si algo me parece gracioso y lo que quiero subir lo hago. El límite es lastimar a alguien y creo que ninguno de los que nombré se sintió ofendido", concluyó.

¿Tamara Pettinato puede ser la próxima Susana Giménez?

En Desayuno Americano (América TV), Roberto Pettinato habló con orgullo del presente profesional de su hija Tamara, actualmente al frente de Decime algo lindo por El Nueve y aseguró entre risas que fue él quien la impulsó a explotar su faceta como conductora. Recordó que desde hace años venía haciendo comparaciones con grandes figuras de la televisión: primero le auguraba que sería "la Joan Rivers del mañana", algo que en su momento ella tomó con humor y hasta cierto rechazo.

Con Tamara ya consolidada al frente de su propio ciclo, Pettinato elevó la apuesta y lanzó una nueva predicción aún más ambiciosa: convencido de su crecimiento, aseguró que su hija terminará convirtiéndose en "la nueva Susana Giménez" de la televisión argentina, dejando en claro la enorme confianza que tiene en el futuro profesional de Tamara.