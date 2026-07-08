Tamara Pettinato se defendió tras su comentario picante sobre Sofi Martínez y Lionel Messi

Tras el revuelo que generaron sus comentarios sobre Sofi Martínez y Lionel Messi, Tamara Pettinato decidió salir a hablar y aclarar cuál fue su verdadera intención.
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En una nota con Puro Show, Tamara Pettinato se refirió al revuelo que generaron sus dichos sobre Sofi Martínez y Lionel Messi.
Tras el revuelo que generaron sus comentarios sobre Sofi Martínez y Lionel Messi, Tamara Pettinato decidió salir a hablar y aclarar cuál fue su verdadera intención.
La panelista había hecho referencia, en tono humorístico, a un supuesto vínculo entre la periodista deportiva y el capitán de la Selección Argentina, algo que generó reacciones divididas: mientras algunos lo tomaron como una broma, otros consideraron que alimentaba rumores que la propia Sofi Martínez desmintió en varias oportunidades.
Consultada sobre la repercusión de sus palabras, Pettinato reconoció que no estuvo demasiado pendiente de las críticas y remarcó que todo depende de cómo cada uno interpretó el comentario. "No me enteré que me hayan criticado tanto por lo que dije de Sofi Martínez. Depende cómo se lo tomaron, hay gente que se lo tomó con humor como yo y se rieron y gente que lo quiso llevar para el lado de algo serio", explicó.
La panelista también vinculó las críticas con su exposición pública habitual: "A mí siempre me van a criticar por lo político, diga lo que diga. Ya estoy acostumbrada, ya me chupa bastante un huevo, entonces ya no lo leo", lanzó sin filtros.
Pese a su postura, Tamara dejó abierta la puerta a disculparse si la situación incomodó a la protagonista de la historia: "Si a Sofi Martínez le molestó yo le pido perdón, pero si entendió que fue un chiste, todo bien", afirmó.
Por último, la hija de Roberto Pettinato defendió su derecho a hacer humor y remarcó que no cree haber cruzado ningún límite: "A los demás no tengo que explicarles nada, explicar un chiste me hace sentir una boluda. Si algo me parece gracioso y lo que quiero subir lo hago. El límite es lastimar a alguien y creo que ninguno de los que nombré se sintió ofendido", concluyó.
En Desayuno Americano (América TV), Roberto Pettinato habló con orgullo del presente profesional de su hija Tamara, actualmente al frente de Decime algo lindo por El Nueve y aseguró entre risas que fue él quien la impulsó a explotar su faceta como conductora. Recordó que desde hace años venía haciendo comparaciones con grandes figuras de la televisión: primero le auguraba que sería "la Joan Rivers del mañana", algo que en su momento ella tomó con humor y hasta cierto rechazo.
Con Tamara ya consolidada al frente de su propio ciclo, Pettinato elevó la apuesta y lanzó una nueva predicción aún más ambiciosa: convencido de su crecimiento, aseguró que su hija terminará convirtiéndose en "la nueva Susana Giménez" de la televisión argentina, dejando en claro la enorme confianza que tiene en el futuro profesional de Tamara.