Grave acusación contra Sandra Borghi por gastos millonarios en viáticos: "¡Es una avivada!"

En medio de días de mucho protagonismo, Sandra Borghi fue duramente señalada por Vanesa de Noble Herrera, la mujer de Felipe Noble, heredero de Ernestina Noble, dueña de Grupo Clarín.

En LAM compartieron al aire un posteo de la periodista, donde la mujer del heredero de dicho medio, expresó: "Hiciste lo que sentiste! Sos buena profesional, sin dudas! Ahora tema frente bien alta: la infinidad de remises que te pagamos, sin corresponderte, del Grupo Clarín, para tus hijos, tu Mama y demás, eso en mi barrio (Belgrano) se llama avivada! La ultima parte de tu mensaje, para mi no va! Bendiciones".

Al parecer, Sandra Borghi habría abusado del uso de servicio de autos que contrata El Trece para poner a disposición de sus figuras. "Sandra pedía autos para la mamá, para la empleada doméstica, para todos. El último mes, le habría generado un gasto de 3 millones al canal por el uso de los remises", reveló Yanina Latorre en el programa de Ángel de Brito.

Sandra Borghi confesó qué le decía Alberto Fernández a Fabiola Yañez después de pegarle

Fabiola Yañez denunció por violencia de género al ex presidente Alberto Fernández. En medio de la conmoción que generó la información, Sandra Borghi reveló lo que le contó la propia ex primera dama del momento en que su ex pareja la agredía físicamente.

"Una víctima habla como puede y habla cuando puede", comenzó la periodista de TN y El Trece en charla con el programa Socios del Espectáculo.

Y agregó sobre la reveladora charla que tuvo recientemente con Fabiola Yañez y que la dejó conmovida: "Yo fui a buscar que me cuente del documental y de la fiesta de Olivos a ver qué tenía para decir. Todo eso se derrumbó desde el minuto 1 cuando ella empezó a hablar".

Luego, la conductora contó que en la larga conversación Fabiola le confesó lo que le decía Alberto Fernández después de golpearla: “Me queda en la cabeza el video de Tamara diciendo ‘sos el amor de mi vida, te amo’. Lo primero que me dijo Fabiola fue que cada vez que él le pegaba, la violentaba, lo que venía después era el mensaje desesperado diciéndole: ‘sos el amor de mi vida, si vos me dejás me mato’”.

"Traté de contenerla como mujer, dejé de ser periodista en estas circunstancias", reconoció Sandra Borghi impactada por la gravedad del caso que conmociona a todo el país.

Fabiola Yañez se encuentra en España con su pequeño hijo Francisco, y se espera que en los próximos días declare en la Justicia tras hablar con su nueva abogada, Mariana Gallego. Por su parte, Alberto Fernández está recluido en un departamento de Puerto Madero.