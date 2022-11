Grave acusación de Miguel Romano a Fátima Florez por una peluca de Susana Giménez

Primero, recordó cuando peinó a Wanda Nara en su casamiento con Maxi López: "Es muy difícil Wanda Nara, la peiné cuando se casó con Maxi López. Me pidió para hacerle precio para el peinado como si le hubiera pedido una fortuna".

Y sobre Fátima Florez contó de manera contundente: "Ella quería una peluca, yo tengo un cajón de pelucas que dice Susana Giménez. Y se metió y sacó una peluca de ahí adentro para hacer un personaje y no la vi más, no me dijo nada".

"Robar no, de ninguna manera. Pero no me la devolvió y la sigue usando, y hace como diez años de esto", se sinceró el famoso peluquero.

Y cerró picante: "No vale la pena, para qué la voy a llamar si ya la usó muchísimo. No la vi más, no es cliente de mi peluquería".

Gran Hermano 2022: la reacción de Susana Giménez a la eliminación de Martina

La salida de Martina Stewart Usher de la casa de Gran Hermano 2022 ha generado todo tipo de reacciones, pero una en especial fue bastante inesperada: la de Susana Giménez, nada más ni nada menos, quien se manifestó sobre la eliminación de la segunda participante del reality de Telefe.

La famosa conductora que reside en Uruguay mostró cuál fue su reacción cuando la concursante fue eliminada del programa que conduce Santiago del Moro.

Fue en una publicación de Instagram donde comunicaban la noticia de que Martina abandonó la casa más famosa del país, donde la artista comentó muchos corazones rojos, mostrando cuál era su preferencia.

Por estos días, la actriz que protagonizó en el país vecino el éxito Piel de Judas, se encuentra preparando todo para partir rumbo a Qatar 2022, y apoyar a la selección argentina como lo hace en cada mundial.