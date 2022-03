Fátima Florez sin piedad, reveló qué vedettes le hicieron la vida imposible en sus comienzos

fatima florez fernanda vives evangelina anderson.jpg Fátima Florez reveló el destrato que sufrió por parte de Evangelina Anderson y Fernanda Vives durante 2005 en la revista que encabeza Jorge Corona 'El viaje del humor'.

Así fue que la genial imitadora se cansó de callar durante más de tres lustros y contó la violencia que ambas ejercieron sobre ella. “A mí me han hecho cosas muy serias, que yo no conté. Me hicieron cosas muy feas. Me han hecho de todo, maldades feas. Estábamos en una revista y ellas me escondían zapatos, me rompían plumas y brillos de los trajes”, comenzó diciendo Fátima Florez refiriéndose a sus dos por entonces compañeras.

Pero la cosa no quedó ahí, porque además contó un hecho puntual de Evangelina Anderson contra ella. “Se auto robó unos aros y me quería echar la culpa a mí, pero al final todos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo... los aros aparecieron mágicamente después”, recordó la mujer de las mil voces con el humor que la caracteriza.

Más declaraciones de Fátima Florez sobre los destratos de Evangelina Anderson y Fernanda Vives hacia ella

Así, Fátima Florez reflexionó sobre cómo recuerda aquellos comienzos tormentosos en las tablas argentinas. “Hoy yo me río, eran otros tiempos, esto pasó hace muchos años donde naturalizábamos ciertas situaciones y pensábamos que por recién arrancar nos teníamos que bancar algunas cosas. Creo que nadie le tiene que faltar el respeto a nadie. A mí me cargaban con algo que no es un insulto para mí, pero yo venía de trabajar en Perú y ellas me decían que yo era peruana como si fuera un insulto”, rememoró.

El viaje del humor 2005.jpg El viaje del humor, la revista en la que Fátima Florez dio sus primeros pasos profesionales en Argentina donde dos de sus compañeras, Evangelina Anderson y Fernanda Vives, le hicieron muchas maldades según contó ella misma.

Así como también explicó “Yo podría haber contado todo esto y tener mis cinco minutos de fama, pero nunca fui por ese lado, las peleas me hacen daño". Y contó otra maldad más de las tantas que solían hacerle para que pague el derecho de piso. "Yo creo que las dos se potenciaban. A veces me sacaban charla para que yo me distraiga y no llegue a mis escenas en la obra. Ellas eran las dos manzanitas que pudrían todo el cajón. Nunca me pidieron perdón, después se hacen las grandes señoras pero tienen un currículum”, disparó filosa.