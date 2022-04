Grave denuncia de una ex participante de Gran Hermano

La joven mencionó que algunas mujeres no ingresaron a Gran Hermano por haberse negado a estar con algún productor. "Era algo que se sabía. Pedían sexo en el casting", señaló.

Bevilacqua reveló que conoció casos de chicas que, con la promesa de entrar a la casa, terminaban aceptando. "Supe de chicas que han accedido y otras no", aseguró.

image.png

"Eran cosas que sabíamos todos los que habíamos estado en el casting porque seguíamos en contacto y nos mensajeábamos", explicó.

Por otro lado, la ex GH advirtió que el triunfo de Cristian U en la final "estuvo arreglado porque les daba rating".

Bevilacqua sostuvo que su ex compañero de convivencia debería no debería haber reingresado a la casa. "El contrato era claro: un participante que abandonaba la casa por decisión propia no podía volver a ingresar”, destacó.

Por último, la joven dijo que Cristian tenía privilegios detro del juego. "En la casa de Gran Hermano no nos dejaban entrar al confesionario todo el tiempo y Cristian U podía", sentenció.

¿Gran Hermano vuelve a la TV?

La información está confirmada: Telefe y Kuarzo acordaron la realización de una nueva temporada de Gran Hermano, a partir del segundo semestre del año.

Y el nombre que suena fuerte como conductor es el de Santiago del Moro, quien saldría del formato de Masterchef Celebrity y se haría cargo del reality que ya condujeron Soledad Silveyra, Jorge Rial y Mariano Peluffo.

El gran cambio no sólo pasa por el rol en la conducción sino que también el reality regresará a Telefe luego de haber estado durante varias temporadas en la pantalla de América Tv.