Griselda Siciliani confesó por qué se niega a convivir con Luciano Castro tras un año en pareja

Como era de suponer, el ex Jugate conmigo fue consultado por LAM (América TV) sobre el tema y, como de costumbre, su respuesta fue que no habla de su vida privada.

En tanto, horas después el programa de Ángel de Brito también entrevistó a Siciliani y su respuesta no fue muy distinta a la de su novio. “Es incómodo. Uno se entusiasma hablando de trabajo porque es lo que nos gusta hacer, y hablando de la vida yo no estoy cómoda, pero mucha gente está cómoda y lo entiendo”, explicó de entrada.

Al tiempo que al ser consultada sobre qué piensa de la opinión de terceros sobre su relación con Luciano Castro y lo que se dice en los programas de chimentos, Siciliani fue clara: “Lo que pasa en la tele, pasa en la tele”.

Por último, la actriz dejó en claro por qué se niega rotundamente a convivir con el actor cuando llevan más de un año juntos en esta nueva etapa de la relación: “No convivimos, soy anticonvivencia. A mí no me gusta”, sentenció tajante.

Griselda Siciliani sorprendió con sus declaraciones sobre los celos con Luciano Castro

En febrero pasado, Griselda Siciliani dejó picantes declaraciones al revelar si es celosa y si le molestaría que su actual pareja Luciano Castro esté con otra mujer.

Fue en su visita al programa Sería increíble, Olga, que conducen Nati Jota y Damián Betular, donde la actriz fue sincera al responder de manera muy directa.

"¿Nunca fuiste celosa en el amor?", le consultó la conductora. A lo que la actriz reaccionó sin vueltas: “¿Celos de qué voy a tener? ¿De qué garche con alguien?".

Nati Jota, sorprendida por la devolución de la actriz, le preguntó por su relación con Castro: "¿No te importa que garche con alguien?". Y Griselda Siciliani comentó con seguridad: "No me importa".

Y dejó en claro al instante: "No tengo una relación abierta. Lo pienso por mí, si me llegas a agarrar el teléfono o preguntar con quién me encontré o tomé un café, me parece un: 'dale, bolu..'".

Cabe recordar que Griselda Siciliani y Luciano Castro están juntos hace unos meses al tiempo de que el galán se separó de Flor Vigna tras más de dos años de novios.

