La firme reacción de Luciano Castro ante una picante consulta sobre su relación con Griselda Siciliani

En ese contexto, el galán habló con LAM, América Tv, y contó cómo pasó su cumpleaños y respondió si le afectan las críticas al vínculo con su colega, con quien blanqueó el romance en mayo del año pasado.

"Estaba tranquilo, hago muchos análisis en otros momentos quizás pero no me detengo el día de mi cumpleaños y menos si tengo cosas que hacer", dijo Luciano Castro sobre su día de cumpleaños.

"¿Cómo los vivís los escándalos? ¿Les afecta a ustedes como pareja?", le consultó el cronista. Y el actor comentó: “No para nada. Al contrario, nos fortalece”.

Luego, cuando se estaba retirando de la entrevista, se le consultó otra vez por los comentarios que genera su noviazgo con Siciliani y ahí se puso aún más firme.

"Todo lo que tenga que hablar lo hablo en privado con la gente que tenga que ver en mi vida y en privado. De eso yo no hablo", sentenció Luciano Castro.

Sabrina Rojas habló tras su polémico descargo y aclaró cómo es la relación de Luciano Castro con sus hijos

Sabrina Rojas llamó la atención en sus redes sociales cuando realizó un extenso descargo exponiendo que Luciano Castro no estaría presente ante las necesidades de sus hijos.

"Las mamás etiquetamos, conseguimos, buscamos presupuestos, imprimimos, cosemos...Cuánto más fácil sería trabajar y que te traigan a los nenes dos o tres veces por semana con todo resuelto, ¿no?", fueron algunas de sus palabras.

Ante el revuelo que este posteo generó, en Puro Show, El Trece, fueron en busca de la conductora, que aclaró cómo estaban las cosas con Luciano.

“No fue más que una reflexión en mis redes, pero viéndolo de afuera todo se distorsiona. Lo mío es una reflexión sobre lo que nos sucede a las mujeres. No le quiero caer puntualmente al padre de mis hijos", aseguró.

En ese sentido, amplió: "No tiene nada que ver si la otra persona está de novio o no. La poca empatía de que siempre lo lleven a un posible despecho. Luciano está. A veces me gustaría que esté de alguna manera y de alguna no, pero eso tiene que ver conmigo".

"Es un padre presente, un buen padre, mis hijos lo aman. Después nos vamos a putear diez veces más porque yo creí que vos debías estar ahí y para vos no, o no te importaba tanto como a mí, pero esas cosas son el ida y vuelta de una pareja. Pero mis hijos tienen un padre presente", aclaró.

Por último, respondió a quienes la acusan de estar celosa de la relación que tienen Castro y Griselda Siciliani y expresó: “Si cada vez que vamos a hablar es porque tenemos celos a la pareja de tu pareja, entonces nunca van a escuchar tu argumento verdadero".

"Estamos hablando de dinámica de familia, y muchas veces no lo hago de la mía propia. Muchas veces hablo desde la empatía hacia mujeres y las historias que me cuentan. Yo hablaba de la dinámica de los hijos. Después, la vida sentimental de cada uno, afuera”, finalizó.