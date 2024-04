Guerra inesperada en Los Bros: Bautista enfrentó a Martín en Gran Hermano

Embed

Los chicos se ofrecieron para preparar un asado por el cumpleaños de Coti Romero. "Voy a una pregunta concreta. ¿Lo salo o lo querés salar vos?", le dijo el uruguayo a Darío, que estaba tratando de ayudar con su experiencia como parrillero. "Salalo vos", le contestó el hombre de La Plata.

"Chino, ¿vos lo querés salar?", le preguntó Bautista a Martín, que con desgano le respondió: "Salalo vos". "Amigo, a mí me da igual hacerlo.... siento que me estás...", acotó el uruguayo. "No te estoy diciendo nada", exclamó el chino. "Bueno, pero me pones una cara...", le recriminó su amigo.

Finalmente, Coti los interrumpió, pidió encargarse ella le ponerle sala a la carne y los dos chicos cedieron para evitar seguir discutiendo. ¿Empieza una nueva era en la casa de Gran Hermano?

Gran Hermano: Furia reveló que se hizo un análisis para saber si tiene leucemia

Juliana Furia Scaglione abrió su corazón en charla con Bautista Mascia y Mauro Dalessio en la cocina de la casa de Gran Hermano, Telefe, y por primera vez contó que podría tener leucemia y espera en las próximas 48 horas el resultado de los análisis médicos que se realizó.

"En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia, o sea...", reveló la tatuada ante la atenta mirada de sus compañeros, en un video que se conoció en las últimas horas desde las redes sociales.

La participante siguió con mucha entereza y se mostró fuerte anímicamente pese al temor por el resultado que podría arrojar los estudios médicos: "Hoy debería estar tirada ahí pensando que me puede agarrar una poron.. que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre".

"Ponele, vamos a llevar al extremo mi estudio... ¿Yo estoy mal? No. Vos cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque sino te empezas a enojar con vos mismo, te aflojas por dentro", continuó con mucho positivismo.

"Creo que soy un gran ejemplo hoy de lo que me está pasando. Y tengo que esperar 48 horas para que me digan qué mier.. tengo", finalizó Furia.