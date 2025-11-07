Guido Zaffora anticipa todo sobre el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: "Es un honor formar parte"

El periodista también aprovechó para agradecer a la gerencia del canal por la oportunidad. “Le agradezco mucho a la gerencia de América, a toda la dirección artística y de contenidos que confían en mí y me dan estos desafíos. Es un orgullo enorme representar al canal en un evento tan importante”, destacó con emoción.

Además, Zaffora fue elegido por el INCAA para conducir la ceremonia de apertura, un desafío que lo emocionó especialmente. “Tuve el honor de que me eligieran desde el INCAA para conducir la ceremonia de apertura, fue un laburo maravilloso y la convocatoria me sorprendió. Soy muy amante del cine, me gusta mucho ese mundo, y creo que es un espacio que me potencia. Fue una noche mágica, estoy muy feliz y todavía sigo emocionado”, confesó.

Embed

El Festival de Cine de Mar del Plata, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), proyectará más de 200 películas entre cortos y largometrajes, reuniendo la tradición del cine clásico con las nuevas tendencias. Desde 1954, se consolida como una plataforma de desarrollo e intercambio para la industria cinematográfica y audiovisual, además de un punto de encuentro para realizadores, productores, distribuidores y cinéfilos.

Guido Zaffora y Dani (2)

Por último, Zaffora no ocultó su cariño por la ciudad que lo recibe: “Mar del Plata es soñada. Vine muchas veces a hacer temporada y tengo un vínculo hermoso con este lugar. Amo el mar, las medialunas, los churros, la rambla y los mariscos. Disfrutarla en el marco de este festival es un privilegio”, concluyó.

Guido Zaffora y Dani

Marilina Ross fue reconocida por su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

La 40.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tuvo un emotivo comienzo con el homenaje a Marilina Ross, quien recibió el Astor de Plata por su destacada trayectoria en el cine argentino. La ceremonia de apertura incluyó la proyección de El beso de la mujer araña, dirigida por Bill Condon, y la presencia de su protagonista Tonatiuh Elizarraraz.

Ross subió al escenario visiblemente emocionada y expresó: “Muchas gracias al festival por invitarme. Es la primera vez que estoy aquí. Este premio me hizo recordar un poco mi trayectoria donde las mujeres tuvieron un papel protagónico”. La artista recibió el galardón de manos de su amiga Sandra Mihanovich, en un momento que fue acompañado por una ovación de pie del público.

Durante su discurso, la actriz y cantante dedicó unas palabras a Cristina Fernández de Kirchner: “Es una mujer que está pasando un momento difícil, cumpliendo una condena absolutamente injusta.”

El reconocimiento a Marilina Ross, figura emblemática de películas como La Raulito y La tregua, reafirma el compromiso del festival con la memoria y la historia del cine nacional. En esta edición número 40, organizada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el evento celebró no solo su carrera sino también el aporte de las mujeres a la industria cinematográfica argentina.