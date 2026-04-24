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Nicole Neumann dio un giro en plena guerra con Fabián Cubero y lanzó una frase tajante por Allegra

La modelo Nicole Neumann se refirió en LAM a la polémica en torno al cumpleaños de 15 de su hija Allegra con su ex Fabián Cubero y remarcó cuál es su prioridad.

24 abr 2026, 09:35
Nicole Neumann dio un giro en plena guerra con Fabián Cubero y lanzó una frase tajante por Allegra
Nicole Neumann dio un giro en plena guerra con Fabián Cubero y lanzó una frase tajante por Allegra

Nicole Neumann dio un giro en plena guerra con Fabián Cubero y lanzó una frase tajante por Allegra

La fiesta de 15 de Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, generó una sorpresiva polémica hace ya varios meses y la cual se profundizó después del festejo por separado que organizó la modelo, algo que según el ex futbolista no estaba acordado previamente.

Lo cierto es que Nicole Neumann habló con el programa LAM (América Tv) y mostró un cambió de estrategia en medio del escándalo con su ex y pidió que su hija pueda disfrutar en paz del nuevo festejo en las horas previas al evento: "Todo lo que haga feliz a mi hija a mí me hace feliz", señaló firme la modelo.

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En esa línea se refirió a algunas críticas que circularon por ese festejo de 15 por separado que le hizo a su hija Allegra y apuntó: "Son como bombitas de mentiras que se intentan instalar y automáticamente con la verdad todo queda desactivado", sostuvo.

En cuanto a los trascendidos constantes de conflictos entre las partes que circulan, el cronista le consultó su piensa que eso viene de parte de Fabián Cubero y Mica Viciconte, a lo que ella contestó firme: "No pongan palabras en mi boca, yo no dije nada, no tengo ni idea y no me importa".

"Dejenla disfrutar a mi hija en paz su otra fiesta que la primera tuvo colas que tuvo que padecer", insistió Nicole Neumann priorizando el bienestar de su hija tras la polémica instalada por el cumpleaños de 15.

Y remarcó al respecto: "Con Fabián no tengo nada que hablar. No quiero darle más cabida a esto, ya dije lo que tenía que decir. Nosotros ya tuvimos nuestro festejo con toda su familia materna y yo lo único que quiero es que ella la pase bien y lo disfrute".

Sobre el final, Nicole Neumann habló de su presente con su marido Manu Urcera ante los rumores de crisis y separación que circularon en los últimos días y contó los planes que tienen juntos.

"No estoy separada para nada, todo bien por suerte. Estamos con proyectos nuevos y organizando en breve un viaje que teníamos planificado del año pasado, así que pasándola bien", concluyó.

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Nicole Neumann reveló qué híper famoso la encaró en un boliche

Nicole Neumann recordó al aire en el ciclo streaming que conduce cuando una mega estrella mundial que se acercó a ella en una discoteca y le pidió el número de teléfono.

Fue en el programa de streaming Solo con Niki que conduce y trabaja junto a su hermana Gege Neumann, donde la modelo recordó entre risas cuando una conocida figura del espectáculo mundial la encaró en un boliche.

Se trata del mago David Copperfield, quien muchos años atrás se acercó a ella al verla pasar en una discoteca y le pidió su número de teléfono.

“A mi me encaró David Copperfield en Tequila. Pará, ¿sigue vivo pobre? Por ahí lo estoy matando...", lanzó entre risas Nicole Neumann sobre aquel momento.

Y luego dio más detalles sobre ese cruce cirscunstancial con el famoso ilusionista estadounidense: "Yo estaba pasando con mis amigas, no me acuerdo el año ni si estaba soltera. Pasé y me frenó y me empezó a decir ´bueno, querés dejarme tu teléfono. Me encantaría conocerte, quizás podés ser parte del show´ y le dije, ´no, bueno´. Era groso. Era mega. Pero para mí no tenía facha”.

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