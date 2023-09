Gustavo Conti reveló el secreto más especial de Silvina Luna sobre la maternidad

El marido de Ximena Capristo contó que Silvina había congelado óvulos para poder ser mamá, algo que ella misma había contado en entrevistas, luego de que Costa le recordó de ese gran deseo que ella tenía de formar una familia. "Ella tiene congelado óvulos, se sabía, lo había contado en una nota", confirmó Conti.

Silvina Luna le dio una entrevista a revista ¡Hola! en 2020 en la que manifestó que tenía ganas de someterse a ese procedimiento. “Si no es por la vía natural, será por otros caminos. Hay muchas maneras de ser madre”, comentaba la actriz por aquel entonces.

Y además recordó a su gran amiga: "Ella se sentía capaz de sacarse el problema de encima. En la internación la vi y era ella. Cuando entré le hablé y se río. Pagó un precio muy alto que no se merecía".

"Quería mucho a mi hijo. Ella hacía lo que quería, era la única persona que me decía no puedo ir y no pasaba nada", siguió emocionado.

Y sobre Aníbal Lotocki fue contundente y prefiere no tener diálogo: "Me da rechazo, no puedo escucharlo, yo soy muy impulsivo".

Gustavo Conti reveló la reacción de su hijo al enterarse de la partida de Silvina Luna

Gustavo Conti y Ximena Capristo se conocieron en la casa de Gran Hermano y allí también se hicieron amigos inseparables de Silvina Luna. Tras la muerte de la modelo a los 43 años, el ex participante se sinceró y contó la reacción de su hijo frente a la triste noticia.

Lo cierto es que al compartir tantos años juntos, Silvina mantenía un gran vínculo con Felix, hijo de Conti y Ximena. "No queríamos mostrarle a mi hijo tanta tristeza porque él tiene su vida, tenía que ir al colegio, a fútbol, a guitarra. Cuando se lo dije, se le cayó la cara al piso, pensé que no le iba a pegar tanto", relató Gustavo.

"Me preguntó qué pasó cuando salió del colegio. Íbamos a hablar con Ximena a ver si lo preguntaba, sino capaz no le decíamos nada y pasaba. Pero no había un día que no me preguntara por Silvina", continuó.

Félix tiene seis años, y es por eso que el joven destacó la delicadeza que mantuvieron al contarle lo sucedido. "El, a la tarde o la noche, cuando estábamos cenando, me preguntaba todos los días cómo estaba Silvina. Le decía bien, mal o más o menos, no quería darle tanta explicación tampoco", aseguró.