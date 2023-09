Gustavo Conti reveló la reacción de su hijo al enterarse de la partida de Silvina Luna

"Me preguntó qué pasó cuando salió del colegio. Íbamos a hablar con Ximena a ver si lo preguntaba, sino capaz no le decíamos nada y pasaba. Pero no había un día que no me preguntara por Silvina", continuó.

Felix tiene seis años, y es por eso que el joven destacó la delicadeza que mantuvieron al contarle lo sucedido."El, a la tarde o la noche, cuando estábamos cenando, me preguntaba todos los días cómo estaba Silvina. Le decía bien, mal o más o menos, no quería darle tanta explicación tampoco", aseguró.

La desgarradora carta de Gustavo Conti tras la despedida de Silvina Luna: "No olvidemos"

Ayer por la tarde se realizó el velorio de Silvina Luna y finalmente su cuerpo fue trasladado al Panteón de Actores en el Cementerio de la Chacarita. A su vez, allegados a la modelo y gran cantidad de personas se sumaron a una marcha para pedir justicia frente a la casa del médico Aníbal Lotocki.

En medio de la gran conmoción, Gustavo Conti, íntimo amigo de Silvina, realizó un doloroso descargo en sus redes sociales para exigir justicia una vez más y mantener vivo el recuerdo la actriz. "NO OLVIDEMOS! Qué hay un asesino suelto que ya mató mucha gente y la Justicia todavía lo deja andar por la calle como andas vos, como ando yo …", comenzó escribiendo.

"No olvidemos nunca a Silvina por la calidad de persona, por el corazón enorme, por la bondad única que brindaba .. aún sabiendo que le habían inyectado veneno luchó durante trece años para sacárselo de encima", continuó.

Junto a sus palabras, el ex Gran Hermano incluyó una foto de los carteles que fueron pegados en la casa del cirujano en forma de reclamo. "Nunca dio un mensaje de odio nunca hizo un descargo faltando el respeto al hdp… ella era un ser increíble que tuve la suerte de elegirnos y pasar momentos únicos juntos en familia", agregó.

"Siempre vas a estar con nosotros gordita hermosa en mi corazón", finalizó.