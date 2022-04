Habló un productor de Susana Giménez y arrojó durísimas críticas contra la diva

En diálogo con el programa Somos Mayoría de Radio Cooperativa, el empresario artístico habló sobre la diva de los teléfono al cumplirse 35 años del lanzamiento de Hola Susana.

En la entrevista, García se refirió a su batalla por los derechos del programa, como así también, de su vínculo con Susana Giménez.

"No creían en Susana como conductora para ese tipo de formato. Fue un éxito tremendo. En Canal 7, cuando la propuse me dijeron: ‘Es una tontita que no sabe levantar el teléfono, cómo va a decir hola'", arrojó.

"Yo a Susana la conocí en el año 83, cuando hacía bailantas", señaló dando un dato desconocido sobre la diva.

Hola Susana Foto del primer programa de Hola Susana

Ovidio García contra Susana Giménez: "Es una señora muy ambiciosa"

En octubre de 1997, García demostró que era dueño del nombre del programa que conducía Susana Giménez y la Justicia condenó a los propietarios de Telefé a pagarle 10 millones de pesos a modo de resarcimiento y a dejar de usar esa marca en el ciclo de más rating de la TV argentina.

Al cumplirse un nuevo aniversario del estreno del show, el productor hizo referencia a la batalla legal por los derechos. "Fue muy triste, no está nunca superado. Pasó algo gravísimo y nadie se metió, nadie le dio trascendencia", sostuvo delante de los oyentes.

"Mucha gente se hizo millonaria, entre ellas Susana Giménez. La señora es una señora muy ambiciosa, pero no puedo opinar sobre los demás. A nadie le importó. La Justicia falló en todo pero lo más grave es que inventaron lo de una firma y eso me afectó mucho la salud. Te roban todo y encima te hacen sentir el malo de la película es muy difícil levantarse", finalizó Ovidio García.

