Horacio Pagani habló tras su cruce con Nicolás Distasio: "Se me fue la mano"

A lo que Horacio Pagani, quien en enero había dado por segunda vez positivo de coronavirus, explotó: "Te prohíbo esto. Es grave lo que vos decís. No te lo permito, vos no sos periodista. No sos un carajo de periodista. A mí no me acuses de algo que no soy... ¡Las pelotas soy de Boca!".

Ya a los gritos, el reconocido periodista deportivo lanzó un polémico comentario: "Lo arreglamos en cualquier circunstancia. ¿Qué querés que diga que sos trolo? No jodas conmigo que te va a ir mal".

El pedido de disculpas de Horacio Pagani

Horas más tarde, durante la emisión de Bendita, Horacio Pagani grabó un video que compartió en sus historias de Instagram y pidió disculpas por las palabras que utilizó en la discusión con Nicolás Distasio.

"Se me fue la mano en las respuestas, perdí el control y dije barbaridades de las cuales me arrepiento. No sé controlar las reacciones verdaderamente, pido disculpas", expresó el periodista.