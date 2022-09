Horacio Pagani puso en duda su continuidad en Pasión por el fútbol

Embed

"Es grave lo que vos decís. Sos un periodista barrabrava, no sos un carajo periodista. ¡La poro... soy de Boca!", fue la enérgica respuesta del reconocido columnista deportivo.

Horacio Pagani habló de su futuro en Pasión por el fútbol

En una nota con PrimiciasYa, Horacio Pagani refirió al conflicto con su compañero, Nicolás Distasio. "No tengo ganas de hablar del tema. Quedé muy golpeado con todo esto", sostuvo.

El periodista deportivo confirmó que no va a estar en el panel en la próxima emisión de Pasión por el fútbol porque así lo definió la producción. "No voy a estar el domingo", indicó.

Pagani no mostró intenciones de querer conversar con su colega luego de lo ocurrido. "No hablé con Nicolás... No le doy bola. Hace rato no hablamos. No es mi amigo", remarcó.

Al finalizar, el periodista al ser consultado si va a reincoporarse a Pasión por el fútbol el domingo 25, fue categórico. "No lo sé... Me dijeron que no vaya este domingo... yo no pensaba ir tampoco. Después, no sé en que quedamos. En principio no voy este domingo. Veremos", concluyó.