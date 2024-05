Inesperada interna en Telefe entre Susana Giménez y Wanda Nara: ¿la diva no quiere a la mujer de Mauro Icardi?

"MasterChef finalmente no se va a hacer y Wanda va a estar al frente del nuevo programa de pasteleros en Telefe que es Bake Off. Entra Wanda Nara y sale Paula Chaves. Recordemos que Paula condujo tres temporadas de Bake Off, sería obviamente la conductora que tendría que suceder, pero no", comenzó revelando Guido Záffora.

Wanda NAra y Susana Giménez captura Intrusos.jpg

Al tiempo que remarcó que "Wanda entra en el lugar de Paula Chaves y Bake Off va a ser el nuevo proyecto de Telefe", mientras explicó que MasteChef quedará para el mes de enero del año próximo.

En tanto, sumó información al confirmar que Susana Giménez "vuelve como estrella única con su big show los domingos, con invitados y humor", donde "compartiría el tándem del prime time de la noche" con Wanda, algo que según dicen a la diva no le habría caído nada bien saber que tendría que compartir pantalla los domingos con la mujer de Icardi.

Fue allí cuando Laura Ubfal intervino asegurando que seguramente la dupla le termine conviniendo a Susana, porque lo más probable es que el programa de Wanda, que por ahora no sería con celebrities, le deje un buen piso de rating a Giménez, así como remarcó que Bake Off iría sábados y domingos. "La idea es que Susana empiece primero, y que la tenga como primera invitada a Wanda con toda la familia", concluyó la periodista.

El jugado look de Wanda Nara para ver a Mauro Icardi que se llevó todas las miradas

Con el correr de los años Wanda Nara logró un estilo único y característico. Junto a marcas de lujo la conductora influencia a millones de fanáticos que siguen sus tendencias y están atentos a a las prendas y looks que ella comparte en sus redes sociales.

Así las cosas, este fin de semana la cantante acompañó a su marido, Mauro Icardi, en un partido del Galatasaray y se llevó todas las miradas con un jugado look para alentar al delantero del club de Turquía.

Wanda Nara look Icardi

Por delante parecía un look casual, que constaba de un pantalón palazzo azul, una remera blanca y una campera oversized de jean. Sin embargo, la gran sorpresa estaba en su espalda ya que la campera tenia pintada la cara de Mauro junto a un león y el número nueve.

Para completar el outfit, Wanda se peino con una cola de caballo y llevó una cartera de mano de Louis Vuitton más unos lentes de sol marca Versace que tenían un increíble marco rojo y vidrios total black.