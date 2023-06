Inesperada salida en El Trece, que tomó a todos por sorpresa

Nicole Neumann.jpg

En el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Socios del Espectáculo, afirmaron que "se está fugando para evitar a los cronistas, las preguntas, últimamente estaba saliendo por otra puerta de los estudios para no enfrentar a la prensa”.

“Se baja del programa de Guido Kaczka, no está grabando. Se toma un recreo de Los 8 Escalones, su vestuarista habría ido a buscar sus cosas’”, había publicado en una historia de Instagram la cuenta Gossipeame.

De todas maneras, la modelo ya tiene reemplazo y confirmaron que quien estará en el programa de Guido Kaczka será la actriz Nacha Guevara.

La interna entre Nicole Neumann y la familia de Manu Urcera está que arde: detalles impactantes

La boda de Nicole Neumann y Manu Urcera es sin lugar a dudas uno de los temas de la semana. No sólo la posible suspención de su boda tiene que ver con esto, sino que se sumó la ausencia de la mamá de la modelo entre la lista de invitados, y ahora la interna familiar de la ex de Fabián Cubero con la familia del novio.

"Te cuento cómo es el movimiento del clan Urcera respecto a los hijos: tienen un manejo matriarcal, la que maneja todo es Cecilia. Si los padres le cortan hoy la tarjeta de crédito, no tienen dinero. Todo lo que manejan, lo hacen los padres, tienen extensión de la tarjeta familiar", revelo Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece).

"Manu tiene que avisar los viajes. La madre de Manu, le llena la heladera, decide lo que come, lo que no come. Cecilia es la mamá, Claudio es el papá y Paula es la hermana de Manu", sumó la periodista.

Y a pesar de que "Nicole y la madre de él son dos gotas de agua, por eso se llevan bien. Nicole no jode, no se mete. Sabe lo que tiene que hacer, ya tiene experiencia, y aparte ella lo único que quiere es quedarse ahí, y va a hacer todo lo que le digan para quedarse ahí", no estaría todo tan bien como parece.

"Una cosa es tener buena relación y otra cosa es callarte la boca", aseguró la panelista dejando en claro que más allá de que la mamá de Sienna, Indiana y Allegra acepte determinadas cuestiones, se maneja con calma y no deja pasar ningún límite.