La ex de Manu Urcera habló de lo mal que la pasó con el piloto y fulminó a Nicole Neumann: "Yo intentaba..."

Al referirse al fin del vínculo con el piloto de TC, Mica expresó que sentía que "él no la amaba bien" y aseguró que ahora está feliz de haberse alejado de su ex.

La influencer aclaró que la relación de Urcera con Nicole no fue el desencadenante de la crisis que detonó la pareja: "Hubo cosas que no me gustaron que me hicieron sufrir un montón de tiempo. No es que fue la separación y lo que pasó al final que marcaron el final drástico".

Al finalizar, Mica fue tajante al responder sobre una reconciliación con su ex, si algún día vuelve a la soltería. "No creo que pase. Y, si sucede, no pasaría nada entre nosotros", sentenció.

Nicole Neumann y MAnu Urcera 1.jpg

El llamativo detalle de la invitación al casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Cada vez falta menos para el casamiento de Manu Urcera y Nicole Neumann, que será el 8 de diciembre en una iglesia en Bariloche y la fiesta en un lugar exclusivo en San Martín de los Andes.

En Intrusos (América TV), la periodista Maite Peñoñori reveló que las invitaciones a la boda ya fueron repartidas entre los invitados y hay un detalle que llama poderosamente la atención.

"Ya fueron enviadas las entradas para la boda del año. Algunos invitados ya las recibieron. Son virtuales. No son en papel. Las hicieron con animación. Se ve una avión aterrizar", señaló la panelista.

Y agregó: "Lo más llamativo es que dice que es en el sur, en San Martín de los Andes, pero no aclaran la ubicación. Es top secret. La van a enviar a los invitados más cerca de la fecha".

La intención de Manu y Nicole es tener una casamiento en la mayor intimidad posible. Al parecer, los invitados tampoco podrán ingresar con sus teléfonos para evitar que trasciendan fotos a la prensa.