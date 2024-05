Ingrid Grudke admitió que fue abusada a lo largo de su carrera: "Hay nombres que no podés dar"

“Manoseo y algunas cosas más que no quiero entrar en detalles porque hay personas o nombres que no podés dar, y ahora me doy cuenta de que es un abuso, pero en ese momento era como un ‘bueno, está bien’. A veces, era ‘este me molesta tanto que bueno, está bien, vení, vamos para el fondo y ya está, así me dejás de molestar’”, relató Ingrid.

Ingrid Grudke abuso 2-captura +Caras.jpg

Asimismo, la modelo misionera recordó el día que tenía cita para un casting y al llegar se dio cuenta que estaba en una oficina con un famoso empresario. “Cuando llegué y no vi a otras personas, pensé ‘¿por qué no hay otras modelos? Llegás a la oficina del señor con nombre, que no lo podés decir porque es su palabra contra la tuya. Actualmente, si lo digo es un escándalo, pero es como que yo no tengo pruebas para decirlo”, deslizó cauta.

En tanto, también confió que en más de una oportunidad debió escaparse para evitar situaciones complicadas. “En un comercial yo era la protagonista con un varón y el director se me tiró encima y me sentí muy incómoda y me escapé. Hasta el modelo se daba cuenta de que eso no estaba bien. Yo creo que todas las mujeres en algún momento sufrieron ese acoso de que ‘hago con vos lo que quiero’”, concluyó.

Embed

Ingrid Grudke sorprendió al contar el llamativo método que utiliza para cuidar su cuerpo

Además de ser una reconocida modelo, Ingrid Grudke decidió incursionar durante los últimos años en el mundo del físico culturismo. Por esa razón, hizo un cambio en sus hábitos alimenticios y, hace tiempo ya, sorprendió al revelar que la clave para cuidar su figura, son los licuados de carne.

"Suena fuerte porque estamos acostumbrados al licuado dulce, de banana, fruta o lo que sea. Pero la carne hecha, esa que a veces se pone dura, la procesas, le pones un poco de agua y adentro”, explicó el año pasado en Desayuno Americano (América).

Ingrid Grudke licuado de carne

A su vez, contó que fue algo recomendado por su nutricionista y aseguró que "es más común de lo que la gente piensa". Sin poder creer lo que estaba escuchando, la conductora Pamela David le preguntó si había realizado algún proceso hasta llegar a consumir este licuado y la modelo aseguró que no era necesario.

“En mi caso fue fácil, el proceso de tomarme un licuado. Es como grumitos, no tiene sabor”, detalló y completó: “No digo que esto se hace siempre, hay ocasiones que te sobra un pedazo de carne magra, sin nada, y decís bueno: '¿Qué como hoy?. No vamos a tirar carne con lo que sale hoy en día', la procesás y la comés”.